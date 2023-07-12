特企／L'uxpresso攜手台南晶英酒店　打造夏日最高質感旅遊享受

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對於 L'uxpresso 來說，咖啡不僅是一種飲品，而是一種生活態度和品味的象徵，更是講究的具象化呈現。比照咖啡廳義式咖啡機的講究，採用了獨步業界的 9Bar 高壓萃取技術，保留完整 Crema 咖啡脂，濃郁深焙咖啡Double Shot 融合鮮奶，讓 L'uxpresso 精品咖啡口感更加深層濃厚，完美將咖啡廳的水準複製於冷藏咖啡中。此外，六角曲線玻璃瓶身則是來自日本職人團隊的巧思設計，每一個角度和線條都經過精雕細琢，成就剛柔合一的手握質感。從味覺、視覺到觸覺，L'uxpresso 都堅持最講究的製程，期望帶給消費者最純粹的精品咖啡享受。
L'uxpresso x 台南晶英酒店 綻放於旅途的品味享受
在這炎炎夏日中，L'uxpresso 堅信正是時候燃起這份對講究的追求，攜手台南晶英酒店，共同呈獻一場令人期待的奢華旅程。台南晶英酒店座落於台南市繁華的中西區，以其獨特的人文風格設計、濃厚的文化氣息和卓越的服務而聞名，提供一系列尊貴設施和專屬禮遇，每一個細節都彰顯著現代卻雋永的人文氣勢以及對品味的講究 ; 而 L'uxpresso精品咖啡則追求咖啡品味的極致，特選南美洲、非洲、亞洲三大產區咖啡豆，並以高壓萃取雙倍 Espresso 咖啡精華，融合新鮮牛奶打造咖啡濃醇豐厚口感，為咖啡愛好者帶來絕佳的品味體驗。兩者的聯手，讓消費者重新聚焦於美好的細節，感受生活中每一刻的精彩與講究。
從踏進台南晶英酒店奢華與人文品味充盈的頂級套房作為這趟旅程的開端，在推開套房大門的瞬間，就可立刻感受到令人驚艷的設計與氛圍，每個角落都體現著 L'uxpresso 所追求的細膩品味，而 L'uxpresso 精品咖啡濃郁的香氣和順滑的口感便是這次體驗最美好的陪伴。此外，首獎套房所在的「晶英貴賓樓層」更提供專屬的入住及餐飲服務，讓賓客體驗最貼心的禮遇。
在台南晶英酒店品嚐由職人精心烹調的創意料理，像是ROBIN'S牛排館的乾式熟成頂級牛排、晶英軒的招牌櫻桃烤鴨等等，無論是什麼類型的餐飲，每一道都代表著對品味的極致追求，為這份旅程帶來最高質感的品味享受。現在只要一瓶L'uxpresso精品咖啡並登錄發票，就有機會一次擁抱台南美食、文化和頂級住宿！
住宿券週週抽 立刻解鎖頂奢台南饗宴
L'uxpresso 就是你的啟程之鑰！從2023年7月17日到2023年8月8日期間，前往最近的7-11購買「L'uxpresso精品咖啡」，並在活動官網登錄發票，即可參加本次抽獎活動，消費越多中獎機率越高！L'uxpresso 將會每週抽出台南晶英酒店住宿券，有機會體驗台南晶英酒店貴賓樓層的頂級住宿！活動期間入住的賓客，每房還可享受L'uxpresso精品咖啡，讓你在旅途中得到完美的咖啡體驗。
消費發票期間112/07/17 (一) - 112/08/08 (二)
有效登錄期間 112/07/17 (一) - 112/08/08 (二)
詳細活動資訊及相關辦法請見活動官網