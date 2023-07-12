「英德配」再現？吳音寧看板神似蔡英文 被封「彰化小音」
將代表民進黨出征、參選立委的吳音寧，這幾天開始掛上「彰化，因您更好」的競選看板，白襯衫、黑西裝外套與清湯掛麵的造型，乍看神似年輕版的蔡英文，尤其是與民進黨總統候選人賴清德的合體看板，支持者笑稱「第一眼以為蔡英文又出來選，原來是『彰化小音』本人」。
記者顏幸如／台中報導
前北農總經理吳音寧接受民進黨徵召，將在彰化縣第3選區參選立委，挑戰現任國民黨立委謝衣鳳，近來她以「彰化，因您更好」為訴求，掛上6面競選看板，全是支持者無償提供。吳音寧表示，對手家裡有錢，選區各鄉鎮重要路口搭滿大型看板，鄉親擔心她僅靠雙腳跑南彰化10個鄉鎮，宣傳力道不足，紛紛跳出來幫忙，熱情提供住處牆面、烘米工廠鐵皮外牆、水果集貨場等場地，供張貼選舉看板，讓她滿是感動。
看板的贊助者有稻農、芭樂農、蚵農、藥房老闆、工廠頭家，吳音寧說：「掛出去的每一面看板，背後都有鄉親的相挺與期許，代表我們共同的願望是希望彰化更好、台灣更好！」
吳音寧持續在臉書徵求宣傳點與物資，尋求選民支持。日前她公開政治獻金專戶，以Ｑ版人物圖進行宣傳，網友留言「很有小英的fu」。這次競選看板身著白襯衫、黑西裝外套的造型，搭配清湯掛麵的短髮與眼鏡，氣質與造型都神似總統蔡英文。特別是與民進黨總統候選人賴清德的合體看板，地方鄉親反映說：「真的好像小英，差點以為蔡英文又出來選了。」吳音寧笑說自己名字也有一個「音」，「希望大家支持『彰化小音』！