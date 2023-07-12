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蘋果iOS 17釋開發者Beta3！公測版暖身中？　達人：別第1時間更新

▲即便可以更新iOS 17，但不建議一般民眾在第一時間更新，因測試版系統的穩定度差，很多App可能會出現閃退的狀況。（圖／周淑萍攝）
▲即便可以更新iOS 17，但不建議一般民眾在第一時間更新，因測試版系統的穩定度差，很多App可能會出現閃退的狀況。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iPhone最新作業系統iOS 17，針對開發者推出到iOS 17 Developer Beta 3，包括iOS、iPadOS、macOS、tvOS，猜測應該會是公測版前的最後一次開發者版本的更新，但科技達人Tim哥、廖阿輝都認為如果不是必要，並不推薦一般用戶在第一時間衝第一波。

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iOS 17 Developer版本目前更新到Beta第三個版本，推測公測版會在近期日推出，但正式版本應該會是秋天跟著iPhone 15系列一起上線。今年只要用Apple ID到Apple Beta版軟體計畫登入，就能直接更新iOS 17 Developer Beta。歷經將近一個月的測試，公測版應該也快上線。

▲一圖看懂iOS 17 有哪些更新。（圖／翻攝官方直播）
▲一圖看懂iOS 17 有哪些更新。（圖／翻攝官方直播）
但根據以往經驗，不管是開發者版本或是公測版系統穩定度都會有些狀況，科技達人大多不建議在第一時就衝。科技達人廖阿輝日前就表示，如非必要，非常不建議一般民眾在第一時間就更新，因為很多App現階段都還沒有升級到iOS 17，像是銀行、通訊軟體等App可能都會被強制閃退，同時也可能會出現異常耗電、不穩定等諸多狀況。

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