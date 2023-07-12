高市登革熱今+2　陳其邁至前鎮區瑞興市場關心防治工作

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高雄市今天檢出本土登革熱PCR+DENV2個案1例，經疫調7月7日出現發燒症狀至診所就醫，7月10日發燒未緩解，並出現噁心嘔吐、食慾不振、紅疹等症狀，再度至診所就醫，7月11日嘔吐症狀加劇至醫院急診，經採檢登革熱NS1快篩陽性，綜合檢驗結果PCR陽性，登革血清型第二型，個案目前已住院治療，同住接觸者3人無疑似症狀。經疫調個案活動地以住家及工作地(鳳山及前鎮區)為主，可能感染途徑尚待進一步釐清。
另一新增確診個案為居住於湖內區20多歲男性國際移工，6月30日出現發燒、頭痛、噁心嘔吐、腹瀉、食慾不振症狀，服用退燒感冒藥緩解症狀，7月3日由仲介協助帶往醫院門診就醫，採血檢驗登革熱NS1快篩陽性，昨(11)日二採檢體經實驗室綜合檢驗結果為登革熱陽性。經查該案活動地點以宿舍及工廠為主，發病前有台南活動史。
高雄市防疫團隊已於兩確診案通報第一時間針對居住地、工作地劃定半徑約100公尺範圍，執行地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作，並持續針對可能感染地點進行環境大掃蕩等各項防疫工作。
另外，高雄市府今天舉辦38區防登革熱日暨路竹區環境大掃蕩，由副市長羅達生率防疫團隊及路竹區里鄰長、志工於路竹運動公園誓師後，進行環境大掃蕩。
羅達生表示，市府已於6月15日成立北高雄前進指揮中心，於路竹、茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山等6區啟動緊急防治構築防火牆，這6區鄰近台南，在工作、購物、旅遊等與台南互為一日生活圈，民眾往返頻繁，唯有杜絕病媒蚊孳生，無疑是當務之急。
市府防疫團隊針對菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地等高風險場域啟動加強巡查，羅達生籲請市民配合政府防疫措施，主動檢查住家室內外環境，唯有落實環境管理，才能有效防堵登革病毒入侵高雄。