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高市登革熱今+2　陳其邁至前鎮區瑞興市場關心防治工作

▲陳其邁今天下午率領市府團隊前往瑞興市場視察登革熱防治工作。（圖／高市府提供）
▲陳其邁今天下午率領市府團隊前往瑞興市場視察登革熱防治工作。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市今(12)日公布檢出本土登革熱PCR+DENV2一例，個案為居住於左營區40多歲男性，病毒血症期內曾至前鎮區瑞興市場附近活動，市長陳其邁下午除率領市府團隊前往瑞興市場視察登革熱防治工作外也表示，市場是人潮聚集之處，預防積水孳生病媒蚊尤其重要，請攤商朋友每日結束工作後應將容器中的儲水清除並掃除地面積水，自主環境維護。

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▲陳其邁慰勞市府防疫團隊。（圖／高市府提供）
▲陳其邁慰勞市府防疫團隊。（圖／高市府提供）
陳其邁也責成經發局應落實市場內公共空間的環境維護、加強巡檢頻次，針對人潮眾多的市場每週至少進行一次噴藥滅蚊，民政局持續加強社區民眾登革熱宣導，公私合作共同防範登革熱。

▲高雄市府今天舉辦38區防登革熱日暨路竹區環境大掃蕩，由副市長羅達生率防疫團隊及路竹區里鄰長、志工進行環境大掃蕩。（圖／高市府提供）
▲高雄市府今天舉辦38區防登革熱日暨路竹區環境大掃蕩，由副市長羅達生率防疫團隊及路竹區里鄰長、志工進行環境大掃蕩。（圖／高市府提供）
高雄市今天檢出本土登革熱PCR+DENV2個案1例，經疫調7月7日出現發燒症狀至診所就醫，7月10日發燒未緩解，並出現噁心嘔吐、食慾不振、紅疹等症狀，再度至診所就醫，7月11日嘔吐症狀加劇至醫院急診，經採檢登革熱NS1快篩陽性，綜合檢驗結果PCR陽性，登革血清型第二型，個案目前已住院治療，同住接觸者3人無疑似症狀。經疫調個案活動地以住家及工作地(鳳山及前鎮區)為主，可能感染途徑尚待進一步釐清。

另一新增確診個案為居住於湖內區20多歲男性國際移工，6月30日出現發燒、頭痛、噁心嘔吐、腹瀉、食慾不振症狀，服用退燒感冒藥緩解症狀，7月3日由仲介協助帶往醫院門診就醫，採血檢驗登革熱NS1快篩陽性，昨(11)日二採檢體經實驗室綜合檢驗結果為登革熱陽性。經查該案活動地點以宿舍及工廠為主，發病前有台南活動史。

高雄市防疫團隊已於兩確診案通報第一時間針對居住地、工作地劃定半徑約100公尺範圍，執行地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作，並持續針對可能感染地點進行環境大掃蕩等各項防疫工作。

另外，高雄市府今天舉辦38區防登革熱日暨路竹區環境大掃蕩，由副市長羅達生率防疫團隊及路竹區里鄰長、志工於路竹運動公園誓師後，進行環境大掃蕩。

羅達生表示，市府已於6月15日成立北高雄前進指揮中心，於路竹、茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山等6區啟動緊急防治構築防火牆，這6區鄰近台南，在工作、購物、旅遊等與台南互為一日生活圈，民眾往返頻繁，唯有杜絕病媒蚊孳生，無疑是當務之急。

市府防疫團隊針對菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地等高風險場域啟動加強巡查，羅達生籲請市民配合政府防疫措施，主動檢查住家室內外環境，唯有落實環境管理，才能有效防堵登革病毒入侵高雄。

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