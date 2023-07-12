板橋私幼餵藥案偵結！36孩童毛髮未驗出毒物 園長等9人獲不起訴
新北市板橋區一間私立幼兒園，日前傳出教保員涉嫌將不明藥物餵食給幼童，消息一出立刻引發社會議論，亦造成全台家長恐慌，案經調查，新北地檢署指出，採集36名孩童毛髮檢測均未驗出巴比妥等毒物，因此今（12）日偵結後，彭姓園長及已離職的趙姓教師等9人皆予不起訴處分。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，今年5月有家長報案稱，幼兒園的趙姓教師讓孩子服用不明藥物，對此，檢警分別於5月中旬及6月初兩度發動搜索，第一次通知趙姓教師到案說明，並諭知2萬元交保；第二次則約談彭姓園長、7名教師，複訊後彭男5萬元交保，另外4名教師則分別以2到3萬元不等交保，全案朝妨害幼童發育、傷害、藥事法、毒品危害防制條例等罪偵辦。
深入調查後，新北地檢署表示，檢驗的36份毛髮檢體中，均未發現巴比妥及苯二氮平類藥物，至於外界曾懷疑幼兒園刪除監視器錄影一事，則沒有發現相關情形，因此今天偵結後，9名被告皆予以不起訴處分。
新北市府教育局下午表示，市府與家長、幼童站在同一陣線，能充分理解家長的心情，都是以孩子的健康為最大考量。市府相信科學驗證，並尊重司法機關綜合相關事證認定結果；而行政調查方面，市府前後召開過15次專案會議，並訪談52名家長及教師等，相關行政調查與報告已順利完成，教育局會併同檢視今天司法偵查事證，於13日上午召開記者會說明。