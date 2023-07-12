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社區中常見的蚊蟲，除了會傳播登革熱的埃及斑蚊、白線斑蚊外，還有熱帶家蚊、地下家蚊、白腹叢蚊等，但其實不同品種的蚊子吸血時段並不一樣，可能使用的防蚊策略就有差異。
- 斑蚊：吸血以「白天」為主
- 叢蚊：吸血以「傍晚」為主
- 家蚊：吸血以「夜間」為主
對此，國家蚊媒傳染病研究中心首席顧問陳錦生教授也額外補充：「捕蚊燈晚上效果比較好，蚊子會被 370nm 奈米紫外光吸引，但如果在白天時自然光都比紫外光還強捕蚊燈就會無效。」
但捕蚊燈在夜間時也非 100% 一定抓得到蚊子，陳錦生解釋：「蚊子雖然有驅光性，但以埃及斑紋來講它的驅光性非紫外光的區間，所以未必會被捕蚊燈吸引，仍有其他種類的蚊子可能會被吸引。」
傳統蚊香無法殺死蚊子！除蟲菊酯恐影響家中寵物
有些年長者仍習慣用傳統蚊香，陳錦生表示：「傳統蚊香主要是『除蟲菊酯』（pyrethroids）成分，並非把蚊子殺死只是將它擊昏，所以蚊子仍可能會再次醒來活動，如今新版的蚊香改為合成成分，才有辦法將蚊子殺死。」
若想使用蚊香須留意，蚊香產生煙會影響肺部纖毛造成傷害，陳錦生建議：「盡量不要在室內使用，或者可以蚊香點完超過半個小時再進去室內，抑或是可以選擇液體電蚊香，是相同成份只是少了煙 。」
「除蟲菊酯」成分對人體無害，是可以很快短時間內代謝掉，但要留意家中寵物有養貓、魚，除蟲菊酯容易對貓咪及魚類造成過敏、嚴重甚至可能會中毒。
專家：「樟腦油」防蚊沒有效！
而防蚊液之外民眾也很愛擦各式各樣的防蚊用品，陳錦生特別提醒：「樟腦油是沒有效！」已經有進行研究發現即使擦了樟腦油，蚊子仍是照叮咬不誤。而香茅油、大蒜油等防蚊效果未必 100 %，杜武俊強調：「市售防蚊產品種類繁多，功效差異極大，很難一概而論。」
建議目前臨床最有效還是 DEET、Picaridin 、IR3535 的防蚊液才能發揮比較長的防蚊效果，陳錦生說：「如果 DEET 濃度 20% 以上，防蚊效果有到 6 個小時，常見外面賣的防蚊液濃度大概為 15%，或是不妨用 Picaridin 毒性更低、效果也比 DEET 好。」
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 捕蚊燈、蚊香、防蚊液哪個效果最好？蚊媒專家解析這個絕對沒效！