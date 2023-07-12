性平三法修法行政罰最高處百萬　民事賠償5倍、刑期加重1/2

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該官員指出，本次改革有三大目標為「有效」、「友善」與「可信賴」，分別為強化有效打擊加害人的裁罰處置、完備友善被害人的權益保障及服務，最後則是建立專業可信賴的性騷擾防治制度。
首先有效部分，修法重點在補足性平三法相關適用的缺漏，在性騷法、性工法部分增訂權勢性騷擾類型加重處罰，在性工法明確規範性騷擾管轄權，性工法與性平法則擴大適用範圍來周延保障。
友善部分，政府將編列預算，增加被害人保護輔助措施，內容包含諮詢協談、法律補助、心理輔導、社會福利資源、完善保密規定與其他保護措施，為保護被害人，不得報導或公開足以辨識被害人身份資料。
在罰則方面，增加民事懲罰性賠償，若雇主等利用權勢者性騷最高判5倍；刑事部分加重性騷擾罪刑罰，新增利用權勢犯性騷擾罪者加重二分之一；行政罰也新增雇主若為行為人時最高可處百萬罰鍰，同時也全面提高性騷擾相關行政罰鍰。
最後是可信賴部分，該官員說，會強化通報機制，目前雇主沒有通報義務，未來會有通報義務，另設計一定規模跟組織，比照政府機關部門有性平機制，如果在職期間申訴，增訂情節重大最高負責人、主管停職，或調整職務等暫時措施，確保事件調查過程獨立公正，不受行為人權勢影響。這對調查成程序有相當必要，不要成立不友善環境。
該官員指出，整個制度上有很多配套，預計會有10個子法，包含建立資料庫、做相關教育訓練，像是處罰或有些規定可立即實施，不需要準備期可以先走，然包含救濟程序申訴等配套，預計將增加地方人力跟預算，實際預算跟人力由各部會評估。除了先行條文外，其他配套部分，會在明年3月8日婦女節生效。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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