非首例！LINE Bank攜2銀行發聯名信用卡　專家解讀背後原因

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信用卡理財達人寶可孟今（12）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，銀行發行另一家銀行聯名卡的發卡策略，確實讓人匪夷所思，合理猜測若有一天要退場，直接交由發卡銀行處理就好，完全不用經手。不過，他認為LINE Bank發卡主要還是要擴展客群，尤其現在又推出證券交割帳戶。
他說，目前LINE Bank開戶數約140多萬戶，數位帳戶市占排名第二，第一名仍是台新銀行Richart數位帳戶，有300多萬戶，LINE Bank可能想透過與銀行結盟，看可否有更多人來開戶辦卡，若只是開立數位帳戶，有些人可能沒意願，但申請信用卡可能就會想有人想辦順便開立帳戶，還是有機會獲客。，
聯邦銀行信用卡暨支付金融處副執行長張智坪受訪時指出，這不是銀行幫金融機構發卡的首例，聯邦銀行也有幫全國農業金庫發行農金卡，也有發行淡水第二信用合作社聯名卡，另外新光銀行也有發行信用合作社聯名卡，每家銀行發展型態及客戶需求不同，也會選擇較好的合作方案執行，有些客戶可能現在就想要有信用卡，銀行就要解決解決他們的需求，「這次也是當初討論很久才想出的方案。」
對於聯邦銀行已有賴點卡，以LINE POINTS回饋為主，如今又發行LINE Bank聯名卡，會不會打到自己？張智坪說，客群使用範圍不同，有的人喜歡現金回饋，有的人喜歡LINE POINTS回饋，賴點卡已發行4、5年，卡量穩定成長，持卡年齡層也比一般卡年輕，主要使用在支付環境可累計使用數，因此年齡偏年輕，預期LINE Bank聯名卡應該也是較能吸引年輕族群，畢竟這卡也是在線上申辦。至於是否有訂發卡目標，他僅表示，「做任何事一定都有目標」，有無權利金？「每個合作都有目的及方式，但不見得每個都一模一樣」。
其實，LINE Bank本來就有發行簽帳金融卡「快點卡」，根據內部數據也顯示，有75%用戶就是熟悉數位科技的MZ世代族群，他們平均每兩天刷卡一次，月均刷卡筆數達15筆，其中最活躍用卡的用戶是上班族、學生與零售業者。目前全國20至39歲人口當中，已有近13%為LINE Bank用戶。
至於LINE Bank推出「現金回饋無上限」聯名卡對國內信用卡市場的衝擊，寶可孟覺得LINE Bank巧妙將目前市面上LINE相關信用卡採取LINE點數回饋做區隔，很明顯就是不想打到自己的產品，只是對於只推現金回饋的銀行，可能威脅感會比較大，像是永豐大戶卡現金回饋會有與銀行往來金額的要求及每月刷卡限額，但LINE Bank聯名卡就沒有這限制，就有優勢。
此外，他認為，台北富邦銀行是LINE Bank的股東，但LINE Bank採取「現金回饋無上限」，很明顯也是不想跟北富銀的J卡互打，也巧妙避開打自己人打自己人的情況。