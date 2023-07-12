勞動部協助旅宿餐飲業補足人力 加碼3場就業方案說明會
為協助旅宿餐飲業疫後缺工問題，勞動部高屏澎東分署加碼推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，除原先計畫辦理的宣導說明會外，將於7月份在高雄、屏東及澎湖地區加開3場宣導說明會，讓旅宿餐飲業雇主更清楚就業方案內容。
記者張振興/綜合報導
本次加碼的說明會將會讓雇主們了解如何提報專案職缺，以及求職民眾參加這個方案會有哪些就業獎勵措施，勞動部高屏澎東分署指出，目前已完成會商的旅宿業專案職缺為「房務人員」、「清潔人員」，每月經常性薪資須達28000元，餐飲業專案職缺為「內、外場服務人員」與「廚務人員」，每月經常性薪資則須達32000元，有人力需求的旅宿及餐飲業者，請儘速將職缺提報給交通部觀光局或經濟部彙收送勞動部，或上台灣就業通網站或洽各地區公立就業服務機構登錄求才。
勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，求職者經公立就業服務機構推介專案職缺就業，符合相關規定就可以申請就業獎勵津貼，一般失業勞工穩定就業後於每月發給6000元獎勵金，針對中高齡以上、二度就業婦女等特定對象每月給予10000元，最高可領12個月；偏遠(特定)地區再加碼補助3000元；另外參加缺工工作相關職類職前訓練，發給結訓學員一次性參訓獎勵每人5000元。
為配合方案的推動，勞動部也建置台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區(special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2023/newless/index.html)，可查詢方案及獎勵相關資訊，相關符合專案條件的職缺訊息將陸續在專區顯露，若有意願參加方案的失業勞工可以到專區報名及隨時掌握職缺最新訊息，或電洽高屏澎東地區的各就業中心洽詢。