《外役監條例》歷經6次修法　立委爭相放寬遴選規定！易寶宏受惠

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不過1974、1978、1994、2014、2020年接續修法，從執行超過1年降至6個月，再降到3個月，又下修到現在僅需服刑2個月，且從原本累犯不得遴選，到後來改成微罪累犯、殺人罪不限在此。
另從立法院2014年的公報可知，當年修法時，時任司法及法制委員會召委廖正井提案，刑期條件放寬到7年以及縮刑日數更優渥，但其他委員多有所保留。
知情人士透露，當時的時空背景一面倒認為外役監成效好，要擴大收容，所以有點像是在比誰慷慨，條件放更寬。
律師陳琮勛認為，以感化矯治的處遇手段來看，朝野對外役監制度的存在是有共識的，因為可透過低度管制，協助受刑人慢慢回歸社會、緩解監獄人滿為患的問題。
至於遴選流程，受刑人只要符合第4條規定即可參加遴選，由外役監遴選委員會，以去試別化方式逐案審查表決，經半數出席委員表決同意，始得移入外役監執行；另根據《外役監受刑人遴選實施辦法》，遴選小組委員人數為7至11人，一定是外部委員會大於內部委員，且任期2年。
然而，坊間流傳許多立委會透過「選民服務」為個案「關說」，矯正署官員表示，江湖傳聞多未經證實，但立委做選民服務很正常，即便遇到關說，公務員仍得依法處理，雖然去識別化的資料會附上罪名，但每季參加遴選都將近1200人，票選時很難知道誰是誰。
因此，易寶宏服刑滿3年，刑度又在7年以上15年以下，累進處遇達到3級，符合遴選條件，最後經遴選小組投票，獲准進入外役監，現在卻被爆在外役監過太爽，落得一個違規紀錄，研判應會影響年底的假釋。