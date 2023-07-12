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《外役監條例》歷經6次修法　立委爭相放寬遴選規定！易寶宏受惠

▲時任國民黨立委廖正井（圖／NOWnews資料照）
▲時任國民黨立委廖正井（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

曾參與夜店殺警案、被依傷害致死罪遭判9年定讞的易寶宏，最近被爆在外役監爽服刑引發爭議！《外役監條例》第4條的遴選規定，自1962年6月到2020年6月已修正過6次，其中，2014年的修法，是由前國民黨立委廖正井提案，將刑期條件放寬到7年、縮刑日數更優渥，而讓易寶宏受惠。

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最初該條例第4條規定，受刑人執行超過1年，累進處遇3級以上者，可申請遴選至外役監，但犯內亂、外患、殺人或強盜之罪，或累犯、附強制工作處分者，不得申請。

不過1974、1978、1994、2014、2020年接續修法，從執行超過1年降至6個月，再降到3個月，又下修到現在僅需服刑2個月，且從原本累犯不得遴選，到後來改成微罪累犯、殺人罪不限在此。

另從立法院2014年的公報可知，當年修法時，時任司法及法制委員會召委廖正井提案，刑期條件放寬到7年以及縮刑日數更優渥，但其他委員多有所保留。

▲2014年5月22日，立法院第8屆第5會期司法及法制委員會第16次全體委員會議議事錄，不少委員對於提案有所保留（圖／翻攝立法院公報）
▲2014年5月22日，立法院第8屆第5會期司法及法制委員會第16次全體委員會議議事錄，不少委員對於提案有所保留（圖／翻攝立法院公報）
知情人士透露，當時的時空背景一面倒認為外役監成效好，要擴大收容，所以有點像是在比誰慷慨，條件放更寬。

律師陳琮勛認為，以感化矯治的處遇手段來看，朝野對外役監制度的存在是有共識的，因為可透過低度管制，協助受刑人慢慢回歸社會、緩解監獄人滿為患的問題。

▲2014年5月22日，立法院第8屆第5會期司法及法制委員會第16次全體委員會議議事錄，不少委員對於提案有所保留（圖／翻攝立法院公報）
▲2014年5月22日，立法院第8屆第5會期司法及法制委員會第16次全體委員會議議事錄，不少委員對於提案有所保留（圖／翻攝立法院公報）
至於遴選流程，受刑人只要符合第4條規定即可參加遴選，由外役監遴選委員會，以去試別化方式逐案審查表決，經半數出席委員表決同意，始得移入外役監執行；另根據《外役監受刑人遴選實施辦法》，遴選小組委員人數為7至11人，一定是外部委員會大於內部委員，且任期2年。

然而，坊間流傳許多立委會透過「選民服務」為個案「關說」，矯正署官員表示，江湖傳聞多未經證實，但立委做選民服務很正常，即便遇到關說，公務員仍得依法處理，雖然去識別化的資料會附上罪名，但每季參加遴選都將近1200人，票選時很難知道誰是誰。

因此，易寶宏服刑滿3年，刑度又在7年以上15年以下，累進處遇達到3級，符合遴選條件，最後經遴選小組投票，獲准進入外役監，現在卻被爆在外役監過太爽，落得一個違規紀錄，研判應會影響年底的假釋。

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