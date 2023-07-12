ONE BOY涼到海外？新展店影片曝 網驚：香港也要開店了嗎？
國民機能服飾品牌ONE BOY廣告近年鋪天蓋地在台灣大街小巷宣傳，廣告台詞「穿比不穿還涼」不斷洗腦，本土品牌一夕爆紅！日前臉書社團流傳一段國民機能服飾品牌ONE BOY新展店影片，不過這間新門市地點並非在台灣，而是在香港尖沙咀。網友好奇問道：香港也要開店了嗎？
本報訊
國民機能服飾品牌ONE BOY知名度在近年內飛速成長，包含剛成立的全新居家機能品牌 ONEBOY HOME，於台灣已成立逾 41 間實體門市，甚至有網友於香港旅遊時發現竟有新門市將於香港尖沙咀開幕；近期有網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出照片及影片，內文提及上個月到香港旅遊時，在尖沙嘴直擊台灣的國民機能衣品牌ONE BOY即將開幕，內容寫道：「上個禮拜去香港玩的時候，在尖沙咀居然看到了ONE BOY，香港也要開店了嗎？」
PO文一出，立即引起許多網友熱議：「應該是第一間開拓到海外的服飾品牌吧…」、「酷喔！涼到香港」、「紅到香港了！」「one boy很猛！！！」「台灣之光！！！」「其實可以感覺品牌有越來越用心」、「外套真的很讚！」、「cp值很高，難怪熱銷」、「機能外套來說算好看」、「亞洲天王one boy！」、「下次有沒有可能出防蚊外套？」，也有網友認為品牌於香港開立更具潮流感「開在香港有種潮流感｣，引發網友們對於台灣品牌將於海外開幕的討論與期待。