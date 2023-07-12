「饗A Joy」價目表流出？晚餐驚人天花板價格曝 業者：明早揭曉
饗賓集團今（12）日中午剛公布，進駐台北101的86樓的最新buffet「饗A Joy」確定於7月23日開幕，且明（13）日9:00可接受訂位。下午網路上就流傳一張「饗A Joy」的價目表，其最高餐價為晚餐每人索價3880元，價目表一傳出，饕客們無不咋舌，果真創下台灣Buffet天花板級的餐價紀錄。記者向業者求證，雖然饗賓集團否認此為正式價目表，並表示內容略有錯誤，且強調明日早上正式開放訂位時，才會知曉其最終餐價，但對於價格數字，卻未直接予以否認。
記者葉盛耀/綜合報導
Buffet迷期待的「饗A Joy」確定將於7月23日開幕，預計可提供282個座位，明（13）日早上09:00 開放網路訂位/官網上線、10:00 開放電話訂位，可預訂7月23日~8月13日之座位，採前8天語音確認保留或取消，並有訂金制，每人1千元。照官方臉書公布的照片來看，屆時菜色內容除了饗賓集團旗下Buffet餐廳熱門的羊排、壽司、炸蝦、生魚片、白蝦、螃蟹等，最大亮點應是還有帝王蟹、龍蝦、生蠔、整塊牛排與小籠包等。
以這些菜色來評估，價目表中最高餐價每人3880元似乎不無可能。根據流出的價目表中，午餐分有兩時段，即通常被歸類為下午餐的時段也算成午餐時段，而午餐時段價格為3280元，晚餐時段則為3880元。記者致電饗賓集團確認，雖然業者表示此價目內容有部分錯誤，卻沒有直接否認餐價的數字。且但若再以每人收訂金1000元此規則來推斷，晚餐3880元的價格也屬合理。不過最終還是要以明日正式開放訂位時，才會知曉「饗A Joy」的最終餐價。
除了「饗A Joy」之外，目前台灣Buffet客單價價格最高就屬台北文華東方酒店內的文華Cafe ，僅周五~日的中午推出，採半自助式方式，顧客可選擇主菜為爐烤葛瑪蘭豬肉捲，每人價格2280元。若是選擇香煎比目魚或是爐烤美國 P r i m e 牛小排，又或澎湖龍蝦搭配松露醬，則需另加價300元、700元，意即最貴客單價為2980元。
文華Cafe同樣能暢享帝王蟹、小龍蝦等菜色，另因季節可能還有三點蟹、紅蟳、加拿大麵包蟹等生猛海鮮，這些同樣都能無限量吃到飽，也因此一直以來，是訂位困難的Buffet餐廳，熱度也不亞於饗賓集團旗下的兩大人氣餐廳「INPARADISE饗饗」、「旭集」。