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無性經驗採子宮鏡檢查揪陰道異常出血原因　竟是子宮內膜癌

無性經驗採子宮鏡檢查揪陰道異常出血原因　竟是子宮內膜癌
無性經驗採子宮鏡檢查揪陰道異常出血原因　竟是子宮內膜癌

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一位40歲女性患者主訴月經失調已長達一年多，且經血總是滴滴答答流不停，去了好幾家的醫療院所就診，婦科超音波皆顯示無明顯異常，加上患者未有過性行為而不便內診檢查，因此只依仗賀爾蒙藥物調經，但反覆經血異常的情況依舊沒有改善，幾經輾轉至安南醫院婦癌科門診。

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子宮腔內視鏡　切片竟為癌症

陳昱任主任經超音波檢查，該名患者確實無明顯異常，且子宮大小、卵巢型態皆正常，沒有異常血流循環或腫瘤。為了進一步查出原因，他向患者詳細解釋了超音波可能遺漏細小病灶，並在徵求患者同意後，進行子宮腔內視鏡檢查。

整個過程在不傷害到處女膜，以及患者沒有感到不適的前提下，檢查結果發現，子宮腔內有個0.2公分、帶著異常血流的乳突狀病灶，經切片證實為子宮內膜癌。

陰道異常出血  潛在健康問題

陳昱任主任表示，經血失調、陰道異常出血等是常見婦科問題，且可能代表著潛在重大的健康問題，其發生的原因很多，包括賀爾蒙失衡、懷孕、流產、子宮肌瘤、肌腺症、息肉、感染、凝血功能異常、良性子宮內膜增生、甚至是癌症等。

而醫師在評估上，會進行包括內診的身體理學檢查，以確認子宮或子宮頸是否有異常；另外，也會進行如婦科超音波的影像檢查，以評估子宮和周圍組織是否需進一步侵入性的檢查、甚至是手術，包含子宮腔內視鏡、陰道鏡檢查、子宮內膜抽吸檢查，或是刮搔手術，即從子宮中取得一小塊組織樣本，以檢查是否有異常細胞或癌症跡象。

治療異常陰道出血　手術切除肌瘤出血

陳昱任主任強調，不同的原因會對應不同的處理方式，好比出血可能會自行消失、可能需開處方藥來調節月經週期或治療潛在感染、可能需要手術切除引起出血的子宮肌瘤或息肉等；如果是癌症，則是除了手術之外，後續可能須接受其他治療，包含化學治療、放射線治療、標靶治療、免疫治療等。

陳昱任主任提醒，如有經期不順或是經血異常，建議儘快找相關的專科醫師診療。他補充，根據衛生福利部國民健康署的癌症篩檢政策，30歲以上且有性行為的女性，建議一年一次子宮頸抹片，針對疾病早期篩檢、早期發現、早期治療，以迎接更加美好、健康的生活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58432

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