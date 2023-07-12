無性經驗採子宮鏡檢查揪陰道異常出血原因　竟是子宮內膜癌

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子宮腔內視鏡 切片竟為癌症陳昱任主任經超音波檢查，該名患者確實無明顯異常，且子宮大小、卵巢型態皆正常，沒有異常血流循環或腫瘤。為了進一步查出原因，他向患者詳細解釋了超音波可能遺漏細小病灶，並在徵求患者同意後，進行子宮腔內視鏡檢查。
整個過程在不傷害到處女膜，以及患者沒有感到不適的前提下，檢查結果發現，子宮腔內有個0.2公分、帶著異常血流的乳突狀病灶，經切片證實為子宮內膜癌。
陰道異常出血 潛在健康問題陳昱任主任表示，經血失調、陰道異常出血等是常見婦科問題，且可能代表著潛在重大的健康問題，其發生的原因很多，包括賀爾蒙失衡、懷孕、流產、子宮肌瘤、肌腺症、息肉、感染、凝血功能異常、良性子宮內膜增生、甚至是癌症等。
而醫師在評估上，會進行包括內診的身體理學檢查，以確認子宮或子宮頸是否有異常；另外，也會進行如婦科超音波的影像檢查，以評估子宮和周圍組織是否需進一步侵入性的檢查、甚至是手術，包含子宮腔內視鏡、陰道鏡檢查、子宮內膜抽吸檢查，或是刮搔手術，即從子宮中取得一小塊組織樣本，以檢查是否有異常細胞或癌症跡象。
治療異常陰道出血 手術切除肌瘤出血陳昱任主任強調，不同的原因會對應不同的處理方式，好比出血可能會自行消失、可能需開處方藥來調節月經週期或治療潛在感染、可能需要手術切除引起出血的子宮肌瘤或息肉等；如果是癌症，則是除了手術之外，後續可能須接受其他治療，包含化學治療、放射線治療、標靶治療、免疫治療等。
陳昱任主任提醒，如有經期不順或是經血異常，建議儘快找相關的專科醫師診療。他補充，根據衛生福利部國民健康署的癌症篩檢政策，30歲以上且有性行為的女性，建議一年一次子宮頸抹片，針對疾病早期篩檢、早期發現、早期治療，以迎接更加美好、健康的生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58432
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