分科測驗首日3科47件違規！生物難易適中、猴痘入考題

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至於考場秩序，大考中心表示，物理、化學、數學甲3個考科，共有47件違規，其中未攜帶有效證件26件為最多、再來是行動電話未完全關機9件，其餘還有應試時飲水或嚼食口香糖共8件、攜帶其他不可攜帶之違禁品4件。
雙北市高中生物科教師群指出，今年生物科試題難易適中，鑑別度中偏高；考核學生各章節生物學重要概念，題幹長度適中，題數也與去年首度分科測驗差不多，側重判圖能力、閱讀及科學研究方法；2050淨零碳排、猴痘與新冠病毒等時事議題皆入題。整體而言，今年生物科是一份「平易近人、難易適中」的試題，預估五標會有蠻大進步。
全教會生物科評論教師群也認為，今年生物科與去年相比，整體較易，預估分數可能較去年上升；整體試題中規中矩，雖然總題數然較去年多1題，但整體文字較去年容易閱讀，今年生態的題型偏少，有點可惜。
全中教教師群也認為，生物科難度適中、鑑別度高，扣合課綱與探究，熟讀課文會有好成績；第15題是時事相關SDGs的時代趨勢，非常有國際觀，第17題的猴痘緊扣生活性的新聞議題，第27題整合2021年諾貝爾獎研究與過敏機制的新觀點，幫助學生建立跨章節﹑跨主題的視野，可看出命題者的用心，時事題算很創新，預計今年均標將提高。