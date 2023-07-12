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陳庭妮緊摟胡宇威燦笑！曬夫妻視角照放閃：我們是命中註定

▲胡宇威（右圖右）與陳庭妮緊緊擁抱曬恩愛，讓粉絲直呼太閃了。（圖／翻攝自陳庭妮FB）
▲胡宇威（右圖右）與陳庭妮緊緊擁抱曬恩愛，讓粉絲直呼太閃了。（圖／翻攝自陳庭妮FB）

記者江芷稜/綜合報導

拍攝偶像劇結緣的「真愛CP」胡宇威、陳庭妮，愛情長跑10年，去年開花結果，決定結婚步上人生新階段，苦尋時機、地點舉辦婚禮，小倆口昨（11）日在精品品牌邀請下，難得以情侶之姿合體拍宣傳照，陳庭妮甜蜜倚靠在未婚夫身上，笑容甜到不行，宛如夫妻般互動自然，讓粉絲立刻被閃瞎，差點以為他們登記結婚了，紛紛送上祝福。

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▲陳庭妮靠在胡宇威身上，情侶相處很自在。（圖／翻攝自陳庭妮FB）
▲陳庭妮（左）靠在胡宇威身上，情侶相處很自在。（圖／翻攝自陳庭妮FB）
▲胡宇威（右）和陳庭妮互動自然、活潑。（圖／翻攝自陳庭妮FB）
▲胡宇威（右）和陳庭妮互動自然、活潑。（圖／翻攝自陳庭妮FB）
胡宇威去年求婚成功，因為男方家人在美國，要在台灣舉辦婚禮勞師動眾，他們傾向舉辦戶外婚禮，正在努力看場地，婚期備受關注。兩人昨在臉書一起放閃，曬出同框情侶照，自然且生活化的合影，散發甜蜜戀愛氛圍，陳庭妮感性寫下「如果是命中註定，距離就不會是問題」，在台中長大的她遇上在紐約長大的胡宇威，不同生長背景的戀人，聊天時卻發現生活經歷無數巧合，走過一樣的橋，吃過一樣的早餐店，彼此相處從沒有距離。

▲胡宇威（右）將陳庭妮圈在懷裡，對著鏡頭甜蜜燦笑。（圖／翻攝自陳庭妮FB）
▲胡宇威（右）將陳庭妮圈在懷裡，對著鏡頭甜蜜燦笑。（圖／翻攝自陳庭妮FB）
陳庭妮甜蜜靠在胡宇威身上，未婚夫也用雙手緊圈住她，穿著情侶裝、一起對著鏡頭漾出笑容，俊男美女組合清爽又養眼，她為這段愛情下了註解「不相信童話故事的我，就此臣服於愛情」，胡宇威也寫道：「不同的成長背景，給我們的不是距離，而是相處永遠充滿話題，永遠分享不完的現在與過去」，粉絲直呼被閃瞎，敲碗要2人趕快結婚，「威妮真的好配」！

▲胡宇威（右）和陳庭妮愛情長跑10年，去年求婚成功。（圖／翻攝自陳庭妮FB）
▲胡宇威（右）和陳庭妮愛情長跑10年，去年求婚成功。（圖／翻攝自陳庭妮FB）

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