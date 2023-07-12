7旬翁罕見全身性血管阻塞　連開6次刀撿回一命

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先放置頸動脈支架 再接受瓣膜置換手術門諾醫院心臟血管外科醫師黃振銘指出，「此個案為罕見全身性血管阻塞病例」，很少遇到這麼嚴重個案，老翁的主動脈、腹主動脈、胸主動脈都有問題，在置放支架後，發現心臟瓣膜閉鎖不全，心臟手術術前檢查時，又看到頸動脈及冠狀動脈嚴重狹窄也塞住，於是先放頸動脈支架後，才能進行開心冠狀動脈繞道及主動脈瓣膜置換手術。
心臟內科陳翰興醫師補充，老翁主動脈瓣膜逆流程度大，開刀術前檢查又發現更多問題，包括頸動脈狹窄，在2側均狹窄情況下，很容易在開心手術時，因血液供應不足導致中風，於是共進行2次手術，置放頸動脈支架，手術成功後再進行冠狀動脈繞道及主動脈瓣膜置換手術。
患有三高的病友 心血管高風險群黃振銘醫師說，內外科醫師攜手努力救回老翁，等於全身性血管均重新修復，在3月手術後出院迄今，復原狀況良好，但仍必須回診及按時服藥追蹤，其中更要注意膽固醇指數，老翁因屬高風險族群，必須定期抽血檢查，低密度膽固醇應小於55mg/dL。被救回一命的池姓老翁表示，原以為只是單純髖關節疼痛復發，未料病情嚴重，才決定勇敢動刀。
池先生歷經6次手術重拾健康，因慢性腎病變及術後出現急性腎衰竭，目前洗腎也從每週3次降為2次，未來將繼續保持少鹽、少油及少糖飲食，相信身體會愈來愈好。黃振銘醫師強調，池先生有高血壓、高血脂和糖尿病，是心血管疾病的高風險族群。如果有三高慢性疾病患者出現腳麻、腳痛、下肢水腫、背痛、胸悶、喘等症狀，建議讓心臟血管專科醫師評估是否有心血管疾病，才能及早診斷，及早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58470
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