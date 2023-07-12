長庚科大與中華生技醫藥協會、生技醫藥企業合組產學策略聯盟

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生技醫藥企業菁英齊聚長庚科大本次合作備忘錄簽約單位包含中華生技醫藥行業協會、大樹連鎖藥局、維康連鎖藥局、好藥坊藥局聯盟、美康連鎖藥局、富康活力連鎖藥局、全球連鎖大藥局、新資生連鎖藥局、天康連鎖藥局、福澤連鎖藥局、專品藥局、科達製藥股份有限公司、真醫健康企業有限公司及先勁資訊科技有限公司等單位，都是具全國性的知名企業，現場各簽約代表藥局通路紛紛表示醫藥通路需要大量人才，仍然有發展的空間。
醫藥通路產學合作 學生畢業即就業長庚科大保健營養系吳淑如主任表示：保健營養系學生在校所學的營養專業適合應用於藥局通路職場，主要與高齡人口增加有關，銀髮族除了定期拿藥外，也會添購相關的保健營養品。藥局通路需要大量門市儲備幹部，升遷機會大。長庚科大保健營養系透過產學合作新出路，讓學生畢業無縫接軌就業，攜手醫藥通路產學策略聯盟，培育更多藥局儲備幹部，擴大長庚科大保健營養系對藥局產業的影響力。
長庚科大認同健康保健諮詢師中華生技醫藥行業協會理事長陳建州藥師表示，協會長期在醫藥產業推動安心醫藥聯盟，其宗旨就是要達到產品安心、服務安心，以及場域安心，其中服務安心與企業人才培育息息相關。為建立醫藥通路人才培育，協會與醫藥通路企業共同推動「健康保健諮詢師」證照，為感謝長庚科技大學對健康保健諮詢師理念的認同，歡迎長庚科技大學加入安心醫藥聯盟的行列。王冠斌副理事長表示長庚科技大學是北部知名醫護大學，為了此次的產學合作簽約，本協會號召連鎖藥局與生技醫藥廠商，就是為了替台灣未來生技醫藥界投注更多新的活力及量能，使台灣生技醫藥產業能更加的蓬勃發展，畢業後有正式職缺就業，營造學生與企業的雙贏。
健康保健諮詢師三大信念 建立藥局職能新標準健康保健諮詢師有三大信念 : 1、堅持專業品質 2、堅守法律與醫藥倫理 3、符合消費者健康需求。健康保健諮詢師讓學員從課程中學習基礎理論與疾病關聯群商品諮詢技巧等專業知識，訓練學員「知識」與「技能」之養成，提升生技醫藥產業之整體服務品質。協會連續第三年與臺北醫學大學進修推廣處共同推動「健康保健諮詢師」證照，累計超過300位學員取得證照，健康保健諮詢師證照已得到九大連鎖藥局的簽約支持，現有長庚科技大學、輔英科技大學與仁德醫專等學校加入共同推廣，第四季預計推動到國立台北護理科技大學與長榮大學，最終目標是建立醫藥通路人員職能標準，符合藥局產業發展趨勢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58505
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