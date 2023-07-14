專訪／小時父親批浪費公帑！劉怡汝卻三進兩廳院　結下不解之緣

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曲折職涯路讓劉怡汝體會到：藝術行政「不浪漫」
自美國威斯康辛大學麥德遜分校研究所畢業後，劉怡汝回國第一份工作是到「朱宗慶打擊樂團」擔任行銷企劃，後轉任朱團藝術總監朱宗慶的行政秘書近1年，自認不適任藝術行政工作而辭職，接下來將近5年的時間，轉戰公關業，換過好幾家小型公關公司，30歲時和朋友合夥創立公關公司，期間覓得良婿完婚，可惜初創業身心俱疲，1年後便離開公司。
後續她有位朋友專接文建會（文化部前身）標案，從事藝文偏鄉推廣，開啟了她的接案生涯，再度展開4年的藝術行政之旅，帶團下鄉演出，肩負演出團體雜事的責任。
談到藝術行政基層工作的辛苦，劉怡汝說，當時在朱團為了宣傳音樂會，要跑全省找當地報社、電台，在沒有Google地圖的年代，只能跟著同事，憑著毅力在大街小巷找，「真的好像苦行僧！」甚至曾經累到在廣播電台宣傳到一半時睡著，等到同事「丟球回來」才驚醒；也曾經在藝文偏鄉推廣時，住過一晚3、500元的套房，隔天起床被臭蟲咬了一圈。
這些經歷讓劉怡汝認知到「藝術行政」簡直就是「勞力活」，與藝文內容連結不深，不如外界所想的「浪漫」，大部分的事情是在替藝術家們排除障礙，專做些藝術家不想做的事。
劉怡汝三進「深宮」兩廳院 確立職涯方向
劉怡汝結束帶團偏鄉巡演工作後，體認到體能非自己強項，沒辦法再繼續辦活動、幫藝術家跑腿的工作，此時湊巧碰到台北藝術大學首屆藝管所招生，35歲的她以榜首錄取，結識許多文化界要角，但隨著朱宗慶擔任「國立中正文化中心（國家兩廳院前身）」主任，邀請她去當秘書，便與朱宗慶再續前緣，初進兩廳院，因而沒有完成學業。
劉怡汝自2001年擔任行政秘書，協助推動「國立中正文化中心」行政法人化，轉型為「國家兩廳院」，這段期間她寫說帖、找立委，從事遊說工作；2004年起，劉怡汝擔任業務副總監，從事藝企合作，獲得數千萬贊助，讓「歌劇魅影」來台演出。
在3年秘書、3年副總監與代理總監的過程中，劉怡汝接觸到藝術行政的經營管理面、整體規劃、藝術機構營運等。
劉怡汝說，以往身在團隊，對於兩廳院的印象就是「深宮」，進去辦事都要照裡面規矩走，充滿「官僚制度」，實際進入兩廳院後，看到藝術行政的可能面向、規模與範圍，堅定了她未來要繼續走藝術行政這條路的意志，也訂定了職涯方向。
後來，順應文化部推行的育成中心計畫，劉怡汝離開兩廳院，於2007年受託擔任北藝大推廣教育中心執行長之職，積極開發各項節目活動、推動藝術家養成、協助青年藝術家創業。
直到2013年，劉怡汝再度回到兩廳院，協助國家表演藝術中心發展，並開發了創意事業部，了解劇場經營「求生」、「維持」到「必然性」的3個階段，也在此時與雲門舞集有了交集，後轉往雲門舞集擔任1年的新創經理。
接任、續任兩廳院藝術總監 劉怡汝不覺欣喜
第三度回鍋兩廳院後，劉怡汝終於在2018年接掌兩廳院藝術總監，成為掌門人，致力讓大眾走進劇場、數位轉型、推動共融等，並於去年續任，準備帶領兩廳院走向永續之路。
劉怡汝先後在兩廳院任職7年，以為接任藝術總監會得心應手，卻遇到長達3年的COVID-19疫情，過去所有經驗瞬間不管用，疫後社會環境、藝術創作與觀眾喜好，都跟疫前不同。
劉怡汝原以為續任可以比較輕鬆，但續任1年多下來「並沒有」，永遠都有新的挑戰，「真的沒有高興的心情，尤其藝術總監這個位置，除了對下還要對上管理。」她自認這幾年與同仁的溝通合作很成功，但面對廳外的產業、各界監督，還是感到壓力很大。