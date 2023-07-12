吞嚥攝影檢查服務升級！　助個別化調整治療目標

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困難吞嚥檢查 生理標準訓練呂昂衛語言治療師表示，臨床上常遇到腦中風的患者由於口語表達或理解困難、認知功能損傷或口咽部感覺異常等原因，造成患者無法明確反應吞嚥當下的不舒服。除了運用血氧機或聽診器間接地觀察患者的吞嚥表現之外，由具備”吞嚥生理標準化訓練 (MBSImP™)” 認證的語言治療師協助檢視螢光透視吞嚥錄影檢查結果，更有助於提供吞嚥障礙個案更完善的照護品質。
螢光吞嚥攝影 重要評估檢查林柔吟語言治療師指出，螢光吞嚥攝影檢查(VFSS)又名改良式鋇劑吞嚥攝影檢查(MBSS)，是評估吞嚥障礙的重要工具之一，然而，其檢查流程或結果判讀，各醫療院所機構亦或檢查者、判讀者之間多未有一致性的標準。
MBSImP™提供標準化訓練給語言治療師及吞嚥專業相關臨床人員，此訓練以實證為基礎，將吞嚥生理機轉的四個階段（口腔準備期、口腔期、咽部期和食道期）再細分成17個部分，同時提供量表客觀描述吞嚥功能生理損傷的評分指標。臨床人員更可即時確認吞嚥治療策略的有效性與否，分析出每位病人吞嚥障礙的核心問題並依此進一步設計或修正吞嚥治療目標，確保吞嚥安全及提升生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58433
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