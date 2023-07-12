南海仲裁7週年　多國駐菲律賓大使現身挺裁決結果

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菲律賓智庫Stratbase ADRi今天在馬尼拉舉辦「仲裁勝利第7年：捍衛西菲律賓海、印太地區和以規範為基礎的秩序」論壇，美國、日本、歐盟、英國、法國、澳洲、印度等7位駐菲大使出席發表談話。
西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。
美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）致詞表示，南海已成為世界上最繁忙的航道之一，途經南海的年貿易總額估計逾3兆美元（約新台幣93兆8800億元）。據估算，南海盆地蘊藏110億桶未開發石油和190兆立方英尺天然氣，其中部分位於巴拉旺島（Palawan）附近。
菲律賓、中國、台灣、越南等各方在南海存在主權爭議。馬尼拉當局將多個南沙群島爭議島礁劃歸巴拉旺省管轄。
卡爾森說，全球一半以上的油輪和其他原物料行經南海，南海魚類捕撈量占全球12%，估計每年可創造千億美元收入，支持370萬人生計和數百萬人的飲食需求。
另外，她表示，南海是海底電纜的重要通道，對於數據持續安全傳輸至關重要。「顯然，南海對我們所有人都很重要。」
卡爾森說：「我們讚賞仲裁法院裁定中華人民共和國的『九段線』海事主張不合法，駁回中華人民共和國對南海所謂歷史性權利的推定聲索，以及基於中華人民共和國指定島群的海洋權利主張。」
她表示，為保護這至關重要的海域，美國南海政策主要有3個關鍵方向。首先是外交，「我們與菲律賓等志同道合的夥伴國家一起，推動尊重國際法和基於規範的秩序、航行和飛越自由、貿易暢通無阻及和平解決爭端的必要性」。
其次，卡爾森說，美方支持此地區軍隊和海上執法機構的海事能力建設計畫，包括與菲律賓展開一系列活動，以強化各國領海意識，提高他們巡邏聲索區域的能力，相信這些行動將進一步促進和平與穩定。
她表示，多年來，美國軍隊也在南海和世界各地執行航行自由和其他例行行動，展現所有國家都有權在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。
日本駐菲大使越川和彦表示，日本持續支持菲律賓海巡隊發展，至今透過官方開發援助向菲國海巡隊交付數艘多功能巡邏艇，這些船隻在菲律賓海巡隊於南海的活動發揮關鍵作用。
他表示，日本首相岸田文雄去年承諾，未來3年向印太國家提供20億美元援助，包括巡邏艇等海上安全設備，「我們將加倍努力，強化支持菲律賓海上執法和發展海域意識」。
越川和彦說，日菲兩國近日也強化防務合作，包括透過相互准入協定（RAA）或軍隊互訪協定（VFA），以及「官方安全援助」（OSA）資金援助方案等新框架，發展菲律賓軍隊海域意識。
日本已與澳洲、英國簽定相互准入協定。這項協定允許簽署方相互部署軍隊、加速防務安全合作，並允許雙方部隊規劃和執行更大規模、更複雜的軍事演習和部署。（編輯：韋樞）1120712