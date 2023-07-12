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馬來西亞擬重啟「吉隆坡－新加坡高鐵」計畫　徵求民間企業提案

▲馬來西亞高鐵機構（MyHSR Corp）在週二發表聲明，表示正在全面開展「吉隆坡與新加坡高速鐵路」的重啟計畫，並向民間企業徵求提案。圖為隆新高鐵的概念圖。（圖／翻攝自MyHSR Corp的臉書）
▲馬來西亞高鐵機構（MyHSR Corp）在週二發表聲明，表示正在全面開展「吉隆坡與新加坡高速鐵路」的重啟計畫，並向民間企業徵求提案。圖為隆新高鐵的概念圖。（圖／翻攝自MyHSR Corp的臉書）

記者倪浩軒/綜合報導

馬來西亞高鐵機構（MyHSR Corp）在週二發表聲明，表示在初步意見收集獲得積極響應後，目前正在全面開展「吉隆坡與新加坡高速鐵路」的重啟計畫，並向民間企業徵求提案，尋求通過公私合作方式，開發和運營吉隆坡與新加坡高速鐵路。

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吉隆坡與新加坡高速鐵路簡稱「隆新鐵路」，是一條連接馬來西亞與新加坡的高鐵，如果順利完成，將讓吉隆坡到新加坡的通勤時間縮短至90分鐘，大大提高兩國之間的經貿往來與人民交流。

隆新鐵路的構想已提出多年，兩國在2016年曾簽署雙邊協議，但之後的開發並不順利，一延再延，最終計畫在2021年胎死腹中，兩國政府發布聯合聲明，由馬來西亞賠償新加坡新幣1億281萬餘元、約新台幣21億元，用來彌補新加坡已投入高鐵開發的費用損失。

不過，馬來西亞不時會傳出重啟隆新鐵路的呼聲，根據新加坡媒體《CNA》報導，由馬來西亞政府持股監管的MyHSR Corp表示，將向本地與國際企業徵求隆新鐵路的開發與運營提案，希望透過技術規範、成本核算、商業模式、治理框架的全面討論，找到隆新鐵路的重啟開發之道。

MyHSR Corp認為，隆新鐵路將替兩國人民帶來巨大利益，打造出一條經濟走廊，給馬來西亞其他地區也能帶來活力。新加坡尚未針對MyHSR Corp的聲明發表回應，不過新加坡交通部去年就曾表態，願意真誠地從頭開始，與馬來西亞討論任何關於隆新鐵路的新提案，對於隆新鐵路的重啟抱持開放態度。

隆新鐵路的構想於2013年時任新加坡總理李顯龍與時任馬來西亞總理納吉的雙邊會議中首次提出，並在2016年簽署雙邊協議，目標在2026年完成通車。不過馬來西亞政黨輪替後，新任總理馬哈迪對隆新鐵路提出異議，將開發項目推遲，而下任總理慕尤丁執政後，更在2021年3月宣布項目取消，由馬來西亞賠款了事。

隆新鐵路的開發，包括沿線的土地徵收、施工等等都牽涉巨大利益，也難怪計畫會因執政輪替而頻生變動，但一條能夠快速連通馬來西亞與新加坡的鐵路，對兩國之間的經貿往來與人流移動確實極具好處，若能順利重啟，也將大大提升馬來西亞與新加坡的雙邊關係。

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