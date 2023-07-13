因應俄國威脅！北約新防禦計畫　德國扮要角

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在這份4000多頁的文件中，北約詳細規劃如何提高陸、海、空、網路、太空的威嚇力，阻止俄軍進犯。
蘇聯解體以來，歐洲再也不視俄羅斯為敵人，不過俄軍入侵烏克蘭，迫使各國重新審視國防戰略，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）直言，這份計畫是對俄國出兵的「直接反應」。
德國位居歐陸心臟，又是歐洲最大經濟體，按佩斯托瑞斯說法必須承擔雙重任務，
首先是後勤。現代戰爭打的是後勤戰，人員、裝備、物資的快速移動是致勝關鍵。
俄羅斯是北約最大威脅，一旦發生衝突，數以萬計的軍隊將借道德國的公路、橋樑、鐵路，調動到芬蘭、波羅的海三國、波蘭、黑海等北約東翼，馳援和擊退俄軍。
在美蘇冷戰年代，位於最前線的西德是北約調動部隊和物資的樞紐；佩斯托瑞斯表示，與冷戰的西德一樣，德國由於地理位置將成為北約的後勤中心。
其次，俄烏戰爭爆發後，北約的重心已東移到緊鄰俄羅斯的波羅的海三國，佩斯托瑞斯指出，盟國有必要捍衛他們的自由和安全。
按新版防禦規劃，北約將在備受俄羅斯威脅的國家加碼軍事部署，德國因此宣布將在立陶宛常駐4000兵力。
總理蕭茲（Olaf Scholz）強調，「我們願捍衛北約的每一公分領土」。（編輯：高照芬）1120712
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