北約、亞太4國、歐盟峰會：中俄使我們關係更接近

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代表所有人率先致詞的，是其中唯一的非歐美國家領導人—日本首相岸田文雄。這項安排凸顯了北約國家對日本的重視，日本是獲邀參與北約峰會的亞太4國中，最積極與美國合作防堵中國，也是投入最多資金援助烏克蘭者。
另一個隱含的意義，或許是彌補北約原訂在日本東京開設辦事處的計畫，因法國堅持反對而未能寫入今年的峰會公報。
有趣的是，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正好站在岸田身邊，當第2個致詞的美國總統拜登（Joe Biden）盛讚日本對歐洲安全議題的貢獻時，馬克宏數次抬頭望天，表情似顯不耐。
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在峰會終場記者會上，答覆日經亞洲（Nikkei Asia）記者詢問北約的東京辦事處計畫是否胎死腹中時，表示此案仍在議程上，未來仍會討論。
據日經亞洲先前報導，法國反對東京辦事處的說法是因北約乃「北大西洋」公約組織，以美國和歐洲為集體防衛區域，在印度太平洋地區設立據點並不合適。不過更關鍵的理由應是擔心激怒中國，且避免引起東南亞國家緊張。
史托騰柏格強調，北約雖然是區域性的聯盟，但面對全球性的挑戰，在歐洲發生的事與印太地區相關，在印太發生的事也與北美和歐洲相關，「北京的全球性獨斷行為和俄羅斯侵略烏克蘭，使北約、歐盟和印太夥伴們的關係更加接近」。
他說：「我們面對數十年來最嚴峻的挑戰，更加團結。」北約向日本、韓國、澳洲及紐西蘭4國分別提出「訂製夥伴關係計畫」（Individually Tailored Partnership Program, ITPP），包括海上安全、新科技、網路、氣候等領域的合作，深化關係。
岸田與史托騰伯格已在今天上午簽署北約與日本的訂製夥伴計畫文件，涵蓋16個領域的擴大合作方案。
北約連續第2年在例行峰會「加碼」邀請亞太4個夥伴國家參與，強化跨大西洋和太平洋的合作。日經亞洲在另一篇報導將之比喻為在歐亞大陸形成「書檔效應」，兩面防堵中俄的野心。
史托騰柏格在答覆韓國記者時說，中國重度投資在提升核武能力上，「我們預期到2035年前，中國會有觸及北美和包括所有北約領土的長程核彈投射能力」。
他說：「我們也看到中國如何關起門來，因此（與亞太合作）與北約是否變成全球聯盟無關，而是認知這個區域正面臨全球性的挑戰，而中國是其中一環。」（編輯：林治平）1120712