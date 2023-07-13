開箱台南傳奇飯店！天下南隅改裝7亮點　上下舖房型、聽黑膠唱片

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從天下大飯店到「天下南隅」，意指懷抱期許老字號傳奇飯店能成為世界旅客，在台南最期待的一隅，承先啟後下一個40年。「本事空間製作所」創辦設計師洪和培透露，「天下南隅」改裝重點，「在於如何繼承好的傳統，又能讓未來經營可以度過下一個40年」。
「天下南隅」董事長特助林子鈞也認為，身為台南老字號飯店，如果只是重新蓋飯店就失去意義，「舊硬體要有一定程度的紋理被保留」；他也分享站在營運方思考的角度，直言「永遠都有比我們更新的飯店；但當我夠舊，不會有人比我更舊。認為『舊』這件事情，應該要好好被保留下來」。
「天下南隅」入住櫃台設計靈感來自70年代透天厝客廳的格局，以柚木拼花打磨而成的實木地板，呼應台灣早期客廳常見的五合木拼花地板。大面積不鏽鋼部件的靈感則源於台南冰果室，是現今常代表未來具現代性的材料；兩座訂製的古典銀行燈則立於櫃檯左右，一側牆面還掛著歐洲老電影常出現的復古鑰匙牆。既前衛又復古，一秒點題。
⭐️「天下南隅」全房型曝光！藏有上下舖
「天下南隅」5至12樓為客房樓層，把過去百來間房縮減成90間客房分為5種房型（雀躍、標準、豪華、搖擺、套房），得以將客房坪數盡量放大。「本事」以深色木頭搭配古銅與雅緻藤編，巧妙地將Mini Bar和開放式掛衣間、穿衣鏡，合而為一成為房間時髦的角落。延續暖棕色木板打造床頭板、青藍小片磁磚與古銅材質讀書燈，成為貫穿客房空間的統一調性。
位在12樓最高等級房型的「南隅套房」，曾接待兩任元首下榻，18坪空間分區打造廊廳、客廳、轉角酒吧、落地式古董黑膠唱機；約10坪的「豪華客房」附有戶外專屬小陽台，最受歡迎；「搖擺客房」將12坪空間設計提供3～4人通鋪，是親子客層首選；約8坪的「標準客房」最受商務客青睞，而且指定下榻房號1108與1008就能完整擁有赤崁樓全景。位在8樓的「雀躍房型」提供類Backpacker的創新設計，彷如郵輪上下舖的設計營造同住感。
⭐️每個房間都能聽黑膠唱片！台南工藝選物陪睡
客房內為旅客精挑台南在地特色工藝選物，Mini Bar放置茶與咖啡包的精巧圓罐，是鄰近「隆興錏鉛店」超過一甲子歲月的手工技藝；源自1923年的百年布莊「錦源興」，擁有織品圖樣設計專業，為備品袋、吹風機袋、府城蚊香袋等專屬外袋，設計獨家印花再現「天下南隅」建築外觀的窗框造型。
最特別的是，除了「雀躍房型」的每間客房都擺有黑膠唱片機，旅客可以帶上自己喜歡的黑膠唱片，或是在一樓服務櫃檯挑選並免費租借回房聆聽，從《新不了情》到《捍衛戰士》等中西音樂或電影原聲帶都找得到。而且租借服務竟還提供了Dyson吹風機、吉他、拍立得相機等物品。
⭐️台南鑽巷子文化、廣場公園及復古遊戲機台全搬進飯店
8樓除了雀躍房型，還打造了全館旅客的公共遊憩空間，「本事」利用鐵件座位、戶外座椅、磁磚立面模仿半戶外與民宅交錯感，打造彷彿在廣場公園玩的圖書館空間，邀請誠品書店選入與台南在地相關主題的書籍，並導入BOVEN雜誌圖書館每月精選與旅行生活、時尚、設計相關的外文雜誌，還可拿回房間閱讀。
穿過會議室、抵達有如開放式咖啡廳的自助廚房吧檯，自由使用櫥櫃裡的簡易餐具及咖啡機；一旁擺有文青感販賣機與自助式洗烘衣設備，轉身來到景觀健身房，早年懸掛外牆的天下大飯店招牌則成了裝飾燈箱。
再往內探尋，便撞見一處可坐躺休憩的隱密角落；繞回梯間前，意外闖入可開打80年代流行的吞食天地、雷電和小精靈的復古遊戲機，搭配懷舊「不插電」夜市打彈珠台的懷舊遊戲區。享受過程就像實踐台南鑽巷子的特有文化，讓人既期待又充滿驚喜。
⭐️在陽光漫射的「圓頂西餐廳」 從台派九宮格早餐吃到招牌德式豬腳
台南歷史最悠久的西餐廳，在歌廳秀年代，「圓頂西餐廳」可是當年下秀的藝人都指定要吃。以歐洲豪華列車車廂設計卡座與包廂，圓弧拱型的木質結構搭配紅色絨布面椅，早晨或午後時刻當陽光漫射進來，彷彿穿越絕代風華、重現老派約會的浪漫。
早上時段供應台式虱目魚稀飯、日式鮭魚卵飯或西式燕麥粥的九宮格早餐；午晚餐首推有著酥脆外皮、嚼勁嫩Q的招牌德式豬腳，還有海陸爐烤牛菲力與龍蝦、羊排佐開心果碎、油封鴨腿等餐點。
⭐️「NAN Bar 1」自然派葡萄酒酒吧 每日HAPPY HOUR
以70年代透天厝客廳的格局，打造一樓「NAN Bar 1」酒吧，不只是台南第一家飯店精選自然派葡萄酒的特色酒吧，還供應酉鬼釀造的特色啤酒、Zestea風味康普茶，和在地一甲子、獲獎無數，台南最美茶行60+ TEA SHOP特製的冠軍冷泡茶等飲品。
更吃得到南隅點心坊設計的多款歐式麵包，包括迷你可頌、焦糖可麗露、瑪德蓮等明星商品。 每日17:30～21:30酒吧的HAPPY HOUR時段，還有指定品項買一送一回饋。
⭐️天下PASS散步地圖！帶旅客老城冒險
「天下南隅」改裝後見客，推出連結在地特色店家的「天下PASS．老城冒險」雙人住房專案，含圓頂西餐廳特色早餐、拍立得免費租借、由專人帶隊導覽台南散步景點60分鐘等體驗。
還與本事空間製作所、福嘀安伯行銷顧問公司共同策劃散步地圖，為下榻旅客推薦㕩肉鋪Pankoko、十平 zyuu stubo 、PARIPARI apt.、万茶川 BĀN TÊ、蜷尾家パン、StableNice BLDG.、阿霞飯店、文鼎留聲博物館、鳥飛古物店、Moonrock等10間特色店家，即日起至2024年1月31日，消費前出示「天下PASS」即享期間限定住客優惠與贈品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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