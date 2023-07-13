專訪／嚇壞南韓國家隊、立刻情蒐！跆拳道超級菜鳥洪俊義橫空出世

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洪俊義在澳洲舉辦的主席盃，首輪碰上2022年南韓世錦賽金牌朴優赫，一路壓著對手打，直到最後讀秒階段才被逆轉，也讓對手嚇出一聲冷汗，南韓教練團則被這名「陌生」勁敵給嚇壞，賽後立刻打探，發現洪俊義才大一，更是不可置信。
修正主席盃的缺失後，洪俊義在澳洲公開賽勢如破竹，首輪就先踢落2022年世錦賽銀牌、西班牙選手Andoni Cintado，之後一路過關斬將，與籤表另一邊的學長黃鈺仁在決賽碰頭，最終由洪俊義掄元。
蘇泰源說，洪俊義大一前半年還在打青年組，後半年開始轉成人組，適應力很快，也展現大將之風，前途無可限量。但蘇總也提醒，「洪俊義身材凸出是最大的優勢，但成名後一定會被各國鎖定，他必須增加攻擊上的變化性，才能更上層樓。」
洪俊義4歲就接觸跆拳道，但高中才開始接受正規訓練，他笑說，「我國中就長到184公分，高中突破190，過程中也有很多教練問我要不要打籃球，但我還是對跆拳道情有獨鍾。」
蘇泰源爆料，洪俊義很自律，從來不吃油炸食物，不喝含糖飲料，飲食非常健康。洪俊義則笑說，「其實是不想要長痘痘，加上本來就不喜歡太甜的食物，所以通常都是喝水為主。」
東京奧運國手黃鈺仁今年宣布復出，從男子68公斤級改打80公斤級以下，未來將是洪俊義最大勁敵。蘇泰源認為，「兩人各有所長，黃鈺仁必經大賽經驗豐富，解讀比賽速度快，是最大優勢。」
洪俊義則說，「彼此良性競爭，我也會向學長(黃鈺仁)請益、學習，完全不會感到壓力，反而很享受。」