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英媒：中國「間諜」企圖滲透遭通緝港人國會活動

▲英媒揭露，一名自稱是「遊客」的男子曾嘗試滲透流亡英國之港人的記者會，幸遭阻擋。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英媒揭露，一名自稱是「遊客」的男子曾嘗試滲透流亡英國之港人的記者會，幸遭阻擋。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）遭香港警方懸賞通緝、流亡英國的香港民主運動人士劉祖迪和蒙兆達近日出席一場在英國國會大廈內舉行的記者會表達訴求。英媒揭露，一名自稱是「遊客」的男子曾嘗試滲透記者會，幸遭阻擋。

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港警3日以涉嫌違反「港區國安法」為由，宣告懸賞100萬港幣（近新台幣400萬元）通緝8名海外港人，劉祖迪和蒙兆達名列其中。

非政府組織「香港自由委員會」基金會（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）5日在英國國會大廈舉行記者會，由保守黨籍國會議員、下議院外交委員會成員希里（Bob Seely）主持，劉祖迪和蒙兆達主講，基金會董事長柯立福（Mark Clifford）以及非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）與談。

記者會在下議院一間地點相對隱密的會議室舉行，僅受邀的國會議員、記者和維權倡議人士得參加。

英國「每日郵報」（Daily Mail）獨家報導，一名自稱是「遊客」的男子當天來到會議室門口，試圖進入記者會現場，但主辦單位未能在邀請名單上找到他宣稱的個人姓名。

此外，男子拒絕透露他代表的機構，且宣稱他是被「引導」至會議室，這是正式導覽行程的一部份。

與主辦單位人員短暫僵持後，該名男子選擇離開現場。

男子的說法明顯不符事實：記者會使用的會議室遠在一般導覽路線之外。根據規定，在脫離導覽路線的範圍，參訪民眾或遊客必須有國會人員或議員陪同。應邀出席在國會大廈內舉行的活動的人士，必須在指定入口接受警衛詢問和通過安全檢查，並配戴制式訪客證。

希里告訴「每日郵報」，派人至國會非公開活動企圖恫嚇或紀錄出席活動的人士，是徹底不當的行為。

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）說，IPAC每一次舉辦以中國為主題的公開活動，都會假設現場至少有一人是代表中方進行滲透。IPAC以對中立場強硬著稱，串連近30國議員。

外委會主席、保守黨籍國會議員克恩斯（Alicia Kearns）指出，看來中共可取得關於國會非公開會議的資訊；英國必須保護勇敢港人公開反對中國當局行為的權利，並竭盡所能預防北京在英國境內遂行跨國鎮壓。

她提到，在北京侵犯英國國會議員的（言論）自由後，中國政府沒有人該出現在英國國會大廈，遑論在國會大廈內鬼鬼祟祟到處走動。

北京2021年3月以散布關於新疆人權情勢「虛假訊息」為由，宣布對英國10名個人及4所機構實施制裁，其中包括保守黨籍國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）、勞頓（Tim Loughton），以及如今是副大臣級官員的圖根哈特（Tom Tugendhat）、甘尼（Nus Ghani）。

經相關議員強力表達應反制北京的立場，上、下議院議長在該年9月宣布禁止中國政府官員進入英國國會大廈及國會所屬其他空間，除非中方解除對英國國會議員的制裁。

「香港自由委員會」基金會英國暨歐盟區主任薩巴赫（Mark Sabah）指出，中共特工人員常態性地滲透在英國境內舉行的會議和集會，特別是由對北京採批判立場的人士組織的活動。

劉祖迪說，他相信報導描述的男子是中共線人。隨機一名中國遊客可以在正確的時間出現在正確的國會會議室，「這不是巧合」。

他說，像他這樣的港人歷經中共騷擾，報導所述事件不過是最新一個例子。他強調，他不會因此遭嚇阻，將繼續倡議香港民主。（編輯：陳正健）1120713

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