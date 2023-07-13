英媒：中國「間諜」企圖滲透遭通緝港人國會活動

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非政府組織「香港自由委員會」基金會（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）5日在英國國會大廈舉行記者會，由保守黨籍國會議員、下議院外交委員會成員希里（Bob Seely）主持，劉祖迪和蒙兆達主講，基金會董事長柯立福（Mark Clifford）以及非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）與談。
記者會在下議院一間地點相對隱密的會議室舉行，僅受邀的國會議員、記者和維權倡議人士得參加。
英國「每日郵報」（Daily Mail）獨家報導，一名自稱是「遊客」的男子當天來到會議室門口，試圖進入記者會現場，但主辦單位未能在邀請名單上找到他宣稱的個人姓名。
此外，男子拒絕透露他代表的機構，且宣稱他是被「引導」至會議室，這是正式導覽行程的一部份。
與主辦單位人員短暫僵持後，該名男子選擇離開現場。
男子的說法明顯不符事實：記者會使用的會議室遠在一般導覽路線之外。根據規定，在脫離導覽路線的範圍，參訪民眾或遊客必須有國會人員或議員陪同。應邀出席在國會大廈內舉行的活動的人士，必須在指定入口接受警衛詢問和通過安全檢查，並配戴制式訪客證。
希里告訴「每日郵報」，派人至國會非公開活動企圖恫嚇或紀錄出席活動的人士，是徹底不當的行為。
對華政策跨國議會聯盟（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）說，IPAC每一次舉辦以中國為主題的公開活動，都會假設現場至少有一人是代表中方進行滲透。IPAC以對中立場強硬著稱，串連近30國議員。
外委會主席、保守黨籍國會議員克恩斯（Alicia Kearns）指出，看來中共可取得關於國會非公開會議的資訊；英國必須保護勇敢港人公開反對中國當局行為的權利，並竭盡所能預防北京在英國境內遂行跨國鎮壓。
她提到，在北京侵犯英國國會議員的（言論）自由後，中國政府沒有人該出現在英國國會大廈，遑論在國會大廈內鬼鬼祟祟到處走動。
北京2021年3月以散布關於新疆人權情勢「虛假訊息」為由，宣布對英國10名個人及4所機構實施制裁，其中包括保守黨籍國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）、勞頓（Tim Loughton），以及如今是副大臣級官員的圖根哈特（Tom Tugendhat）、甘尼（Nus Ghani）。
經相關議員強力表達應反制北京的立場，上、下議院議長在該年9月宣布禁止中國政府官員進入英國國會大廈及國會所屬其他空間，除非中方解除對英國國會議員的制裁。
「香港自由委員會」基金會英國暨歐盟區主任薩巴赫（Mark Sabah）指出，中共特工人員常態性地滲透在英國境內舉行的會議和集會，特別是由對北京採批判立場的人士組織的活動。
劉祖迪說，他相信報導描述的男子是中共線人。隨機一名中國遊客可以在正確的時間出現在正確的國會會議室，「這不是巧合」。
他說，像他這樣的港人歷經中共騷擾，報導所述事件不過是最新一個例子。他強調，他不會因此遭嚇阻，將繼續倡議香港民主。（編輯：陳正健）1120713