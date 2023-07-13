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刁民酸菜魚台北二店今開幕！全面5折菜單曝光　吾二酸菜魚送泰奶

▲「刁民酸菜魚」台北二店今於信義區Att Valley試營運，一日限定菜單「全面5折」優惠！全新「吾二酸菜魚」也插旗東區，7月底前消費打卡送泰奶。（圖／翻攝自刁民酸菜魚FB）
▲「刁民酸菜魚」台北二店今於信義區Att Valley試營運，一日限定菜單「全面5折」優惠！全新「吾二酸菜魚」也插旗東區，7月底前消費打卡送泰奶。（圖／翻攝自刁民酸菜魚FB）

記者蕭涵云/綜合報導

傳說中「比臉盆大」的知名「刁民酸菜魚」，台北二店今（13）日於信義區Att Valley試營運，推出一日限定「全面5折」優惠！獨家「秘罈酸菜魚」，經過改良成適合台灣人口味，又酸又辣、香麻重口味，掀起一股熱潮。而全新「吾二酸菜魚」也插旗東區，則主打「老罈酸菜魚」及「吾二冬蔭魚」，7月底前至店內消費打卡還送泰奶。

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「刁民酸菜魚」台北首店同樣位於信義商圈，由於 ATT 4 FUN 信義店門市開幕至今一位難求，因此「刁民酸菜魚」台北二店，就開在距離一店走路5分鐘的距離，希望可以有效緩解人潮。

▲「刁民酸菜魚」除了主打秘罈酸菜魚，還有初戀番茄魚口味。（圖／翻攝自刁民酸菜魚FB）
▲「刁民酸菜魚」除了主打秘罈酸菜魚，還有初戀番茄魚口味。（圖／翻攝自刁民酸菜魚FB）
「刁民酸菜魚」台北二店預計明（14）日正式開幕，今天先展開試營運，將祭出一日限定「全面5折」優惠。活動將於下午16:00開始發放號碼牌，進場時間為17:00至23:00。將限定 100 組，而每組上限為 6 人，用餐時間為 90 分鐘。提醒大家，優惠活動期間服務費為原價10%，而且只提供內用，沒有打包或外帶服務喔。

▲「刁民酸菜魚」台北二店今於信義區Att Valley試營運。（圖／翻攝自刁民酸菜魚FB）
▲「刁民酸菜魚」台北二店今於信義區Att Valley試營運。（圖／翻攝自刁民酸菜魚FB）
而全新品牌 「吾二酸菜魚」也插旗台北東區，主打「老罈酸菜魚」酸中帶有勁辣及麻感，屬於麻度較重的酸菜魚口味；另有湯頭呈現橘紅色、但口味相當溫和的「吾二冬蔭魚」。由於主廚曾在泰國受訓，也想與市面上既有的酸菜魚品牌做區隔而研發，適合不太敢吃辣的人或小孩品嚐。

▲全新「吾二酸菜魚」插旗台北東區開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新「吾二酸菜魚」插旗台北東區開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
特別的是，「吾二酸菜魚」還有其他豐富菜色，像是泰式酸辣小卷、四川麻辣鴨血跟去骨的天香紅油鴨掌等開胃小菜，炸物則推薦蝦醬炸雞翅、松露薯條等。即日起至7月底，至店內消費打卡還送泰奶。

▲吾二招牌菜為老罈酸菜魚，主要有老壇酸菜、優質烏鱧魚片與主廚特製花椒油等配料。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吾二招牌菜為老罈酸菜魚，主要有老壇酸菜、優質烏鱧魚片與主廚特製花椒油等配料。（圖／記者蕭涵云攝）

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