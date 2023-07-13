NBA／被勇士交易但情誼不變　Poole：仍會和Curry及Thompson通話

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在上賽季Stephen Curry或Klay Thompson缺陣時，Poole總是能有出色的發揮；相反的，當他只能從替補出發時，表現就十分不穩定。這一名新星在季後賽的低迷，也導致了勇士隊最終止步次輪，無緣衛冕。
休賽季為了得到Chris Paul，勇士將Poole作為包裹的一部份送走，他在勇士的生涯場均可得到15.8分、命中2.2記三分命中，三項命中率分別為42/34/88%，
如今Poole已經準備好向前看，他表示知道自己的能力以及能做什麼，「我是個令人興奮的球員，在這些年以來一直在進步、一直在想辦法變得更強。」
相比在後場擁有「浪花兄弟」的勇士，Poole在巫師將可以獲得更多球權和上場時間，這對於擁有出色持球破壞力的他來說，應該是一件有幫助的事。他本人受訪時也坦言自己對於能擁有更多機會感到興奮。
「我和我的經紀人聊過。在選秀日，各隊會做很多的操作，我有預感會發生一些事情。」Poole表示，他對被交易「有一定心理準備」，不過他也認為自己在勇士學到了很多，那裏的經歷讓自己成為一名真正的NBA球員。
「我拿到了一個冠軍，做了一些改變人生的事。我遇到了很多很棒的人，學到了很多，在球場內外都得到了應用。」他這樣說道，「Steph和Klay是史上最佳的兩位射手，我很感恩自己能有向他們學習的機會。」
Poole和浪花兄弟之間的感情，似乎並沒有因為交易而生變，他透露自己仍然可以和他們連絡，「我可以給Curry發信息、可以給Klay發信息，我們會聊天，我們之間的情誼沒有任何改變。非要說的話，那就是我清楚他們的戰術。」