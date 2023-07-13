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黃健瑋還原真相「被限制行動12小時」　遭L先生潛入父母家威脅

▲黃健瑋遭L先生控訴下藥他老婆，還下跪簽和解書，黃健瑋發文駁斥，稱對方不僅脅迫他，還潛入他父母家威脅。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲黃健瑋遭L先生控訴下藥他老婆，還下跪簽和解書，黃健瑋發文駁斥，稱對方不僅脅迫他，還潛入他父母家威脅。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人黃健瑋近來演出《人選之人—造浪者》，受到關注，昨（12）日被一名L先生指控，與他的老婆發生婚外情，還對她下藥後發生關係。黃健瑋今（13）日凌晨在臉書發文還原真相，「我被他（L先生）限制行動了將近12小時。」

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▲黃健瑋反擊L先生，訴說自己遭對方限制行動，和解書是被迫簽下。（圖 / 黃健瑋臉書）
▲黃健瑋反擊L先生，訴說自己遭對方限制行動，和解書是被迫簽下。（圖 / 黃健瑋臉書）
L先生表示因看到黃健瑋身陷性騷擾風波，應該站出來讓眾人知道他的為人。L先生指控黃健瑋2010年在酒吧搭訕他的老婆，對她下藥後發生關係，L先生找到黃健瑋對質，黃下跪道歉，當場簽和解書。

對此，黃健瑋今凌晨在臉書上發文還原真相，2010年認識W小姐，也就是L先生的前妻，兩人相識時得知對方有過婚姻，黃健瑋也看了身分證確定配偶欄空白才相戀，2個月後W小姐懷孕，兩人找租屋處住在一起。

搬進住處不到一周，某天W小姐不在，黃健瑋單獨回到租屋處時，一開門發現L先生就在客廳，黃健瑋表示當下他非常恐懼，還被限制行動將近12小時。「那張和解書，就是在恐懼無助的情況下，寫下來的。之後他帶我離開，我從提款機把那時候帳戶所有的錢提給他，大約7萬多元。」

不僅如此，L先生還潛入黃健瑋父母家的公寓大門內，趁父母回家時，尾隨進門脅迫，因此黃健瑋委託中間人去談，請L先生不要再來打擾，但2017年又受到L先生再次透過第三者來勒索。黃健瑋表示L先生在媒體前說法不是事實，「對於沒有做過的違法行為，或是他人不實的陳述，我真的無法道歉。」

▲「討厭你就弄死你」3星座分別是巨蟹、魔羯與天秤。男演員黃健瑋在台劇《人選之人》演出畫面，被官方製成「弄死他」表情包。（圖／翻攝人選之人臉書）
▲黃健瑋因《人選之人—造浪者》，受到關注。（圖／翻攝人選之人臉書）
對於黃健瑋說法，沒有交代完整事情經過，網友表示「為什麼要給他7萬....當下幹嘛不報警配合他幹嘛....那個女的離婚了所以那個男的為什麼可以進你家....那個男的威脅你什麼都沒講出來..」、「這樣看起來很像是被仙人跳了」、「瑋哥感覺像是被設局了」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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