黃健瑋還原真相「被限制行動12小時」　遭L先生潛入父母家威脅

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，黃健瑋今凌晨在臉書上發文還原真相，2010年認識W小姐，也就是L先生的前妻，兩人相識時得知對方有過婚姻，黃健瑋也看了身分證確定配偶欄空白才相戀，2個月後W小姐懷孕，兩人找租屋處住在一起。
搬進住處不到一周，某天W小姐不在，黃健瑋單獨回到租屋處時，一開門發現L先生就在客廳，黃健瑋表示當下他非常恐懼，還被限制行動將近12小時。「那張和解書，就是在恐懼無助的情況下，寫下來的。之後他帶我離開，我從提款機把那時候帳戶所有的錢提給他，大約7萬多元。」
不僅如此，L先生還潛入黃健瑋父母家的公寓大門內，趁父母回家時，尾隨進門脅迫，因此黃健瑋委託中間人去談，請L先生不要再來打擾，但2017年又受到L先生再次透過第三者來勒索。黃健瑋表示L先生在媒體前說法不是事實，「對於沒有做過的違法行為，或是他人不實的陳述，我真的無法道歉。」
對於黃健瑋說法，沒有交代完整事情經過，網友表示「為什麼要給他7萬....當下幹嘛不報警配合他幹嘛....那個女的離婚了所以那個男的為什麼可以進你家....那個男的威脅你什麼都沒講出來..」、「這樣看起來很像是被仙人跳了」、「瑋哥感覺像是被設局了」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110