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中職選秀／台鋼隱藏版「小陳傑憲」陳飛霖！路易士指名一定要他

▲2023中華職棒選秀，來自崑山科技大學的陳飛霖獲台鋼指名。（圖／陳明中攝）
▲2023中華職棒選秀，來自崑山科技大學的陳飛霖獲台鋼指名。（圖／陳明中攝）

記者吳政紘/台中報導

2023中職選秀12日圓滿落幕，台鋼雄鷹擁有前2輪4位球員的優勢，但台鋼不走「傳統路線」，球探部門看好壽山高中投手王柏傑、崑山科大游擊手陳飛霖，加上台體大捕手陳世嘉等，都可以由選秀狀元林子偉來帶領，希望在第一年進軍中職一軍就有好成績，而其中陳飛霖還受到打擊教練路易士青睞，點名「一定要他」。

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台鋼第一輪就選到林子偉並不令人意外，王柏傑也被認為是很有實力的左投，不過台鋼「隱藏版」指名崑山科大游擊手陳飛霖，也讓現場其他球團以及球迷有點意外，因為過去較少聽到他的名字。

實際上，台鋼球探早已經注意他很久，測量他的速度，到一壘，從來沒有超過4秒以上，可說是「小陳晨威」類型，不過問了他本人，他自己則是希望可以像「陳傑憲」這樣攻守全面，還有利用速度壓迫對手的方式。

總教練洪一中說：「當時我們請他來測試，結果一按下去（3.6秒），想說一朗也才3.8秒，是不是有看錯，路易士就說，一定要選他。」不過陳飛霖的確有速度，他透露，過去跟台鋼顏清鋐是國小少棒隊友，以前一起跑高雄市國小運動會田徑賽男子400公尺拿下第五名。

「以前他比較快，現在應該是差不多，」陳飛霖謙虛地說，而球探看好他可以養成一、九棒上壘型的野手，又能夠鎮守內野中線位置，會是未來台鋼調度的活棋。

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