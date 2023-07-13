溫網／球王Alcaraz涉「間諜門」　坦言父親可能偷拍Djokovic訓練

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參加溫網的球員平時都會在奧朗吉公園的練習場進行了訓練，因此選手之間其實都能看到彼此的訓練內容，不過Alcaraz的父親被爆料「密切關注了Djokovic的訓練過程」，甚至透過拍攝、錄音等手段紀錄對方做的一切，這顯然已經超過正常範疇。
在受訪時，Alcaraz坦言這件事很可能是真的，「我父親是網球的超級粉絲。他不僅僅只觀看我的比賽，我想他的一天可能會在上午11點進入到俱樂部，然後在晚上10點離開，觀看比賽、看每個人的訓練。」
「能夠在現實生活中目睹Djokovic——是的，他可能確實拍攝了（Djokovic）的比賽。」當被問及這些「情蒐」影片或音檔是否會給他帶來競爭優勢時，Alcaraz說：「我不這麼認為。我的意思是，我在每個平台上都有很多Djokovic的影片。我認為這對我來說不是一個優勢。」
此前Djokovic本人在溫網期間接受塞爾維亞媒體採訪時，不滿自己斥在訓練中缺乏隱私。他說，他知道有些對手正在觀看、並試圖收集有關他的比賽計畫、可能使用的戰術和與其團隊正在研究的其他事情，所以他不得不在訓練中保持警惕。
「目前的情況是我們在訓練中沒有隱私可言，儘管有時我希望有更多的私人空間。」Djokovic說道，「在訓練中並沒有完全放鬆。 你知道你的競爭對手就在那裡，你知道每個人都在關注著你正在發生的事情以及你正在做的事情。」