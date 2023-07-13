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泰山新團隊變更登記卡關　公司將面臨財務危機

▲泰山經營權變天後，公司負責人變更登記申請卡關，若變更登記遲遲不准，泰山即將面臨財務危機。（圖／記者許家禎攝影）
▲泰山經營權變天後，公司負責人變更登記申請卡關，若變更登記遲遲不准，泰山即將面臨財務危機。（圖／記者許家禎攝影）

記者鄭妤安／台北報導

泰山經營權變天後，新團隊日前稱，主管機關至今審查已近一個月，仍然未核准泰山一切合法的公司負責人變更登記申請，若變更登記遲遲不准，泰山即將面臨財務危機。

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泰山企業於今年5月31日，由大股東龍邦召開的股東臨時會上，龍邦挾股權優勢，拿下4董1獨董席次，成功拿下泰山經營權。然而，泰山新團隊指出，泰山在變天後，前董事長詹景超為了「戰到最後一刻」、保住董事長的寶座，大違常情的行徑層出不窮，導致公司動盪不安，新任經營團隊上任清查後，驚覺違法亂紀的程度比想像的更為嚴重。

新團隊首先指出，以行銷費用為例，過往公司全年度行銷費用約1.5億元，但自去年第四季起至今年第二季為止，竟暴增至「3億元」，各種亂象還包括與消費大眾陌生的「藝人」陳柏均，簽訂高達3500萬元的代言人合約，這是創泰山公司未曾有過的記錄，新團隊甚至發現，這些合約的簽訂完全由詹景超一人隻手遮天 。

此外，泰山的法律服務費用每年約300萬元左右，但今年上半年度，泰山的法律費用竟高逾「4000餘萬元」 ，新團隊表示，詹景超先前陸續以「法律顧問」、「公司治理法務」、「ESG專案顧問」等名義大肆聘用律師，而同一事務所以各種名目收取費用，卻無任何具體服務內容 。

新團隊控訴，莫名其妙的行銷及法律費用，是公司截至今年第二季虧損達兩億的元凶。甚至指出，現在公司上下憂心如焚的是，主管機關至今審查已近一個月，仍然未核准泰山一切合法的公司負責人變更登記申請，以至於公司業務的推展左支右絀，包括向街口金融追回36億元的法律程序難以啟動，銀行的融資也完全卡關。

新團隊提到，若變更登記遲遲不准，泰山即將面臨財務業務難以為繼的危機，且危機日漸高昇，誠摯呼籲主管機關盡速核准已迫在眉睫的公司變更登記，讓新任經營團隊可以名實相符行使職權，重振泰山。 

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