站回萬七！台股早盤漲逾210點 AI概念股成多頭火種
美國6月消費者物價指數（CPI）年增率意外降至3%、核心CPI年增率也回落至4.8%，通膨明顯降溫，市場呈現樂觀態勢，美股四大指數昨（12）日皆收漲，台北股市今（13）日也在電子股點火帶動下走高，早盤一度漲逾210點，來到17176點，站回萬七，漲幅1%以上。權值王台積電早盤早盤漲12元，來到590元。而AMD超微執行長蘇姿丰即將來台，AI概念股持續火熱，英業達早盤奔漲停，緯創、廣達漲8%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數12日上漲86.01點，或0.25%，收34347.43點；那斯達克指數上漲158.26點，或1.15%，收13918.96點；標普500指數上漲32.9點，或0.74%，收4472.16點；費城半導體指數上漲67.95點，或1.86%，收3721.5點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤一度漲逾210點，來到17176點，站回萬七大關，漲幅1%以上。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲12元，來到590元，漲幅1%以上。同樣為晶圓代工的聯電小漲、世界先進跌0.6%、力積電漲0.6%。
其他重要電子股，如聯發科、鴻海、南亞科、國巨都走高，漲幅近1%，群創、友達、和碩、日月光漲1%以上，華邦電與台達電漲逾2%，大立光今日法說會登場，早盤漲0.8%，
今日盤面焦點依舊是AI概念股，由於AMD超微執行長蘇姿丰即將來台，也讓AI概念股紅通通，英業達亮燈漲停，緯創持續強勢漲逾8%、廣達不惶多讓漲幅也有8%，創意、長佳智能、微星、世芯、創意、凌群漲3到4%，京元電、信驊、金寶漲2%。