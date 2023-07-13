王柏傑奪影帝「眼神示愛」！謝欣穎悄悄PO女友視角 甜蜜畫面曝光
「第25屆台北電影節」8日圓滿落幕，王柏傑靠著《疫起》首度勇奪影帝，上台說感言時，卻獨漏女友，他解釋，「在台上感謝她怕大家誤會沒避嫌。」謝欣穎11日也悄悄PO出女友視角，只見王柏傑激動擁抱馬志翔，眼神卻不斷往她的方向看去，讓網友直呼「眼神好有愛！」
記者薛羽彤/綜合報導
謝欣穎11日在IG上PO出，為了當評審閉關了幾日，表示「閉關的那幾天，東西沒少吃，該做的運動沒少過，回歸正常的生活突然一陣空虛。」並曬出與劉品言一起運動的照片，最後一段影片，謝欣穎悄悄放上王柏傑獲獎後，在典禮空檔激動擁抱馬志翔的畫面，眼神卻不斷朝女友看去，兩人雖然沒互動，僅用一個眼神表達一切，網友紛紛表示，「看妳的眼神好有愛」、「最後的眼神，甜啊」、「最後的影片怎麼一片白的」、「眼神裡已經衝過來擁抱妳一百次」、「不小心一直重播，眼神好溫柔。」
王柏傑奪下影帝，但女友謝欣穎是本屆評審，事後評審團主席李亞梅被問到，兩人情侶關係是否需要利益迴避？李亞梅說：「我們有查過規章，他們的關係沒有需要迴避。」李亞梅補充，謝欣穎在看片和評審會議期間都住在飯店，而且她只有1票，但王柏傑最終是以13票獲選，影帝的演技實力，眾人有目共睹。