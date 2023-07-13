最貴Buffet「饗A Joy」預訂沒秒殺！3880元加1成 創吃到飽天花板
饗賓集團進駐台北101的86樓的最新吃到飽Buffet「饗A Joy」，將於7月23日開幕，今（13）日9:00開始開放網路訂位、10:00電話訂位，可預訂7月23日至8月13日之座位。而餐價也於今日確認，最高晚餐時段為3880+10%元，創下台灣Buffet最高價位，首波預訂日9:00開放並未如預期中秒殺，至10:00為止，尚有零星座位。
記者葉盛耀/綜合報導
此次「饗A Joy」將午餐分為兩時段，即通常被歸類為下午餐的時段也算成「午餐二」，而兩個午餐時段價格均為3280+10%元，晚餐時段則高達3880+10%元，創下buffet最天花板級價格。另外，「饗A Joy」將提供的詳細菜色清單也尚未完整公布，僅以官方網站、臉書與IG公布菜色照片，看得出將有饗賓集團旗下Buffet餐廳熱門的羊排、壽司、炸蝦、生魚片、白蝦、螃蟹等，另還有帝王蟹、龍蝦、生蠔、整塊牛排與小籠包等驚喜菜色。
即便貴，熱愛Buffet吃到飽一族的人依舊想朝聖，開放預訂首日就擠爆了網路，網友們紛紛上「饗 A Joy」的官方臉書留言，說網頁進不去。但記者於9:10~10:00之間實際測試多次，不論平假日座位都有成功搶到，僅未執行最後付款。或許是餐價的確高昂，也可能是訂金制緣故，即是預定完後要立刻刷卡繳交每人1000元費用，讓不少人卻步。
其實若是今日未訂到位子的人，應該之後還有機會，建議可以在想去的日子前8天的凌晨12:00又再上網搜尋看看，因為「饗A Joy」採取前8天語音確認保留或取消之政策，或許有部分人可能會放棄座位。但業者表示，系統之後可能轉換，改成早上，時間未定。
至於同樣相當熱門的台北文華東方酒店內的文華Cafe ，也是一位難求，官網上座位已開放到10月8日，目前是額滿狀態。僅周五~日的中午推出的文華Cafe ，「周末午間鮮・吃・吧」與「周五豪華海鮮吧」兩款半自助式饗宴，每人價格2280元，可選擇的主菜為爐烤葛瑪蘭豬肉捲。
若是選擇香煎比目魚則需另加價300元，選爐烤美國Prime牛小排或澎湖龍蝦搭配松露醬，則加價700元。同樣能享有帝王蟹、小龍蝦等澎湃海鮮菜色吃到飽。文華Cafe 較為貼心之處是，3個月內訂位若已額滿，可排候補，若有釋出將有專人通知。