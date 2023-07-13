「蘋果返校日」來了！今起跑送耳機 最新15吋MacBook Air省近9千
買蘋果電腦最優惠檔期「蘋果返校日」（Back to School） 台灣今（13）日起跑，持續到10月2日，學生或是教職員憑相關證明即可享教育價，購買指定款像是新款MacBook Air 15吋加送AirPods 3，買 Mac mini送 AirPods 2，另外iPad Pro、iPad Air 5 Apple Pencil 第二代直接免費。
記者周淑萍/綜合報導
每年蘋果官網最優惠的一檔就是返校日優惠，購買指定款筆電、平板會加送耳機，但前提要先有學生或教職員身份才行，開學專案適用於在學及已獲錄取的大專院校學生，以及各年級的教職員工，可直接到Apple 線上教育商店和 Apple Store 直營店購買。
優惠清單
以目前最新款的15吋MacBook Air來試算，原本要4萬2900元，學生方案價格3萬9600元，先省下3300元，然後再送價值5590元的AirPods 3，加一加，已經省下8890元，相當划算，還能補差價將 AirPods 升級成 AirPods Pro。
- 買 iMac (24 吋)、MacBook Pro (13 吋/ 14 吋/ 16 吋) 或 MacBook Air (13 吋/ 15 吋)優惠組合，內含一副 AirPods 3，價值5590元。
- 買 Mac mini，內含一副 AirPods 2，價值4290元。
- 買 iPad Pro 11 吋、12.9 吋或 iPad Air 5，內含一支 Apple Pencil (第二代)，價值4390元。
另外同樣配備 M2 的 13 吋 MacBook Air 教育優惠價為 3萬2,600 元起。搭載 M1 晶片的 13 吋 MacBook Air更時便宜，價格直接來到2萬7800元 起。