限5天！7-11美式、卡布買1送1　全家「拿鐵、雪糕」半價

超商本周限定優惠更新！7-11本周活動又恢復成5天，明（14）日起至7月18日限時開跑，而且DM上刷一排「買1送1」賓果啦！多達5項半價商品，包括高露潔牙膏、白蘭洗衣球、熊寶貝芳香豆、義大利香氛皂、英國香氛洗手乳都是買1送1。
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🟡全家
全家會員優惠自即日起至7月16日周日前，本周共有12大項促銷品項，多達一半商品都是買1送1，包括旺旺吸C凍平均13元、加倍佳壁虎軟糖平均30元、濃卡力平均45元、靈芝王精華飲平均50元、蘆薈保濕噴霧平均70元、好來亮白牙膏平均60元。
全家「康康五」限時周末登場，明（14）日起至7月16日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。消暑首推特大杯西西里氣泡美式（80元）、抹茶拿鐵（65元）都是買1送1。此外，森永紅豆牛奶糖雪糕平均19元、茶尋味平均13元、FMC美姬飲／玄米茶平均20元。
🟡萊爾富
即起至7月16日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共8大項目促銷，不少都是酒類。冰品部份，原價55元的梅子冰沙、特價39元，約7.1折。提神飲料則有Red Bull任2件89元，以及ROASTA冷研拿鐵第2瓶10元，平均單罐25元、相當於6.3折。
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