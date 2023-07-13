腦膜炎雙球菌疾病24小時內恐惡化死亡！　「這族群」發生率最高如何預防？

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腦膜炎雙球菌24小時內病程發展曝 嬰幼兒風險最高腦膜炎雙球菌是一種好氧性的革蘭氏陰性雙球菌，感染多侷限於鼻咽。國立台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎教授表示，較易造成疾病的血清型為A、B、C、W、X、Y，而多數地區包含台灣，主要都以B型為主，台灣約有81%屬於此類型。
黃玉成教授提到，腦膜炎雙球菌疾病若快速發展，可能會在24小時內從非特定症狀惡化至死亡，症狀發展如下：
- 0－8小時：
- 9－15小時：
- 16－24小時：
黃玉成教授表示，若未治療有高達50%的致死率，而經過治療後倖存者仍有20%可能會出現後遺症，包括聽力損失、癲癇、神經障礙、智能障礙、截肢等，而且都是永久性的。
李秉穎教授指出，腦膜炎雙球菌疾病在嬰兒、幼兒族群發生率最高，而且嬰兒免疫系統尚未成熟，屬於高風險族群。黃玉成教授也提到，約3成患者是4歲以下嬰幼兒，應特別注意。
易飛沫、直接接觸群聚感染 該如何預防疾病？腦膜炎雙球菌會透過飛沫、直接接觸感染者的喉嚨和鼻腔分泌物傳染，因此發生親密接觸或長期生活、環境擁擠等有較高的感染風險，像過去軍營就曾爆出過流行性腦脊髓膜炎群聚疫情，而家庭接觸傳染也是常見的傳播原因。
若要預防感染，應避免人與人之間的密切接觸、群聚、家庭環境暴露等，黃玉成教授表示，基本的戴口罩、勤洗手、減少出入人流密集場所是預防方式之一，但是像在家中很難24小時都戴著口罩，所以打疫苗可以算是一種「保險」。
許多先進國家都有將各血清型疫苗列入嬰幼兒常規疫苗接種建議，以預防腦膜炎雙球菌疾病，不過許多民眾仍不知道，更不了解腦膜炎雙球菌預防的重要性。
為了提升國人對流行性腦脊髓膜炎的認知與疫苗施打積極度，台灣兒童感染症醫學會特別邀請林志玲擔任腦膜炎預防與關懷大使，於今（2023）年推出《The End. 阿拉丁》與《The End. 睡美人》衛教手冊，藉此提醒民眾，面對發病症狀不典型、不明顯的流行性腦脊髓膜炎，應掌握預防勝於治療的原則積極應對。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58512
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