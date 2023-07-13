德國首份中國戰略將出爐　中國官媒稱是縮水版

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報導指出，據知情人士透露，德國各方就爭議焦點達成了妥協，這些爭議包括：如何制定廣泛的透明規則以及怎樣對擁有大規模中國業務的德企進行壓力測試。如果這份討論多時的文件今天討論完畢並正式宣布出爐，它將是聯邦德國歷史上第一份作為文件發布的中國戰略。
由於去年德媒披露中國戰略草案內容，柏林當局提高了警覺，對後來的討論和談判進行保密。當時洩露草案共59頁，內容涵蓋加強人權問題的關注和制裁力度、德國和歐盟不應該依賴「不認同我們價值觀」的第三國。
先前披露的草案也提到台灣，指如果台灣參加國際組織，並不違背一個中國政策。此外，德國支持歐洲議會的要求，迅速開始對與台灣達成雙邊投資協議進行評估。德國外交部認為，這樣的協議與歐盟的一個中國政策一致。
當時中國駐德國大使吳懇表示，這項戰略讓人嗅到了冷戰思維的氣息，由意識形態主導，令中方不解。
而今天環球時報也以「關注德國今天公布縮水版『中國戰略』」為題報導。引述德新社新聞指德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在北約峰會期間宣布，德國聯邦政府將於13日公布首份中國戰略。
貝爾伯克稱戰略應該傳達訊息是，希望與世界上所有夥伴、所有國家一起和平、自由地生活，但同時我們並不天真。俄烏衝突暴露了德國對俄天然氣的依賴。以此為教訓，德國對中國的巨大經濟依賴應該減少。
環球時報另引述商務日報稱，最終版本預計將比近60頁的初稿短得多。
貝爾伯克今年4月訪問中國，強調德中關係的重要性，稱德國「不希望」與中國脫鉤。但她也表示，人們越來越擔心中國崛起為超級大國的途徑，且表示德國希望中國正視新疆的人權疑慮，並且提供德國企業公平競爭的條件。
至於在台海議題方面，她說擔心台灣海峽當前的局勢，若海峽兩岸「軍事對抗升級」對整個世界而言將是一種「可怕的情景」。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120713