全家霜淇淋又買1送1！限3天開吃 特大美式、7-11冰淇淋也買1送1
全家週末回饋來了！明（14）日至16日前，霜淇淋買1送1優惠開跑，千千聯名的「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」平均只要25元開吃，還有特大杯冰西西里氣泡美式、靜岡抹茶拿鐵買1送1；7-11則是歡慶國際冰淇淋日，酷聖石mini系列冰淇淋，7月15日、16日買1球送1球，相當於半價開吃消暑甜品。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋買1送1又來了，14日至16日限定優惠，凡使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋（口味不限）買1送1，包括與YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手推出的「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」新口味，木瓜牛奶霜淇淋滑順香甜，彷彿喝了整杯木瓜牛奶，而椰椰奶奶霜淇淋則可品嚐到香甜乳感與椰奶香氣的完美結合。
同時，全家週末康康五也推出八樣商品買1送1，包括特大杯冰西西里氣泡美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱不限，假日出遊先來點咖啡因提提神！還有FMC野莓美姬飲/水沏玄米茶、茶尋味-新日式綠茶/臺灣春茶、紅豆牛奶糖雪糕，都於7月14日至7月16日享買1送1優惠。
7-11則是歡慶國際冰淇淋日，7月15日至7月16日連續兩天，酷聖石mini系列冰淇淋（原價單球59元）買1球送1球，2oz冰淇淋可額外搭配限定配料與迷你脆餅，超萌size命中少女心，全台超過260間門市「7-11酷聖石複合店」限定優惠。