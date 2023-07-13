陳奕迅創紀錄！稱霸金曲獎歌王 華人第一美國巡演門票售罄
香港歌王陳奕迅「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」將於7月15、16、18、19、21、22、23日，第5度登上台北小巨蛋開唱，陳奕迅出道28年，唱過許多經典歌曲，同時也創下不少紀錄，在歌壇具有影響力，許多後輩也以他為標竿，《NOWnews今日新聞》盤點陳奕迅曾創下的紀錄。
記者薛羽彤/綜合報導
陳奕迅曾被《時代雜誌》形容為帶領香港粵語音樂潮流，及影響香港樂壇風格的人物，陳奕迅對歌壇貢獻不容小覷，至今已發行超過40張專輯。他曾3度獲得「金曲獎最佳男歌手獎」，目前與殷正洋為紀錄保持人；入圍次數高達9次，與王力宏為紀錄保持者。第20屆金曲獎，陳奕迅分別獲得「最佳國語男歌手獎」和「最佳國語專輯獎」，也是第一位在金曲獎同時榮獲這兩項大獎的香港歌手。
不僅如此，陳奕迅奪下香港的頒獎典禮「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」男歌手金獎10次，也是位居第一名，第二名的張學友、張敬軒也僅有5次，離陳奕迅還有一大段距離。陳奕迅更連續13年榮獲「十大中文金曲」最優秀流行男歌手大獎，除了在台灣和香港之外，陳奕迅的音樂在大陸、新加坡、馬來西亞、日本都曾獲獎過。
2012年陳奕迅在英國倫敦O2體育館舉辦演唱會，為首位站上O2 Arena的華人歌手，門票在開賣20分鐘內售罄，成為O2 Arena售票速度最快紀錄的第二名。2015年陳奕迅《Another Eason's LIFE》世界巡迴演唱會北美站，創造了華人歌手在美國巡演7個城市全部售罄的紀錄。陳奕迅動人的歌聲唱遍國際，他也持續不斷創造紀錄。