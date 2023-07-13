沒有吃火龍果卻解出粉紅尿？！小心是膀胱癌拉警報！

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整理／癌症希望基金會
在台灣，每年約2,400人罹患膀胱癌，雖然不在十大癌症排名之列，卻造成1,000多人喪命，是國人的健康殺手之一。膀胱癌最常見的症狀是無痛血尿，沒有吃紅色火龍果卻解出像西瓜汁的粉紅尿，可能是膀胱發出的警訊，應盡速就醫檢查！
臺北榮總泌尿部主治醫師魏子鈞解釋：人體的尿液是由腎臟製造，經過輸尿管，最後儲存在膀胱；這一系列的表皮，就稱做「泌尿上皮」。一般而言長在膀胱裡面的癌症就是膀胱癌，但當中約有90％就是這種「泌尿上皮癌」，其他還有鱗狀上皮細胞癌、腺癌、小細胞癌等，治療不盡相同。
染髮罹患膀胱癌？抽菸風險性更高！
許多人都認為染髮會導致膀胱癌? 這是因為染髮劑若含有PPD（對位次酚二胺）、PTD（對位甲苯二胺）等致癌物，長期接觸這些致癌物或有毒的化學染料，罹患膀胱癌的風險會較高。
除此之外，膀胱癌的危險因子還包括抽菸、飲用遭砷污染的水源、膀胱發炎與感染、家族史、食品添加物、輻射或化療等；其中以「抽菸」的風險性最高，癮君子應趕快戒菸。
出現粉紅色「西瓜尿」七成為表淺性膀胱癌
膀胱癌好發於年長者，台灣初次診斷的膀胱癌病人多為75歲以上。常見的症狀有血尿、排尿困難、膀胱炎、下泌道感染及腎臟功能異常等，尤其出現無痛性的血尿要特別小心。
魏子鈞說：若是攝取紅色的食物，像是火龍果後解尿帶點紅，是正常的，沒有吃這些食物，尿液卻出現像粉紅色的西瓜汁，要特別小心。膀胱癌的病人出現「西瓜尿」，約有七成是表淺性膀胱癌。
膀胱癌依侵犯的程度分為零期到第四期，零到一期為表淺性，第二到三期為侵犯型，第四期是高惡度型。膀胱癌的腫瘤大小、侵犯的深度，會影響存活率及治療策略。
膀胱癌容易復發！癌細胞春風吹又生
魏子鈞形容說：「膀胱的癌細胞就像植物生長一樣，根長到多深，代表嚴重程度。」當癌細胞還在或是穿透膀胱表面的黏膜層，是表淺性，為零到一期，這時就像「牆壁表層長壁癌，只要刮除、粉刷牆壁；把膀胱的腫瘤用內視鏡刮除，再加上灌局部的化療藥物或卡介苗，不用切除膀胱。」
若是癌細胞的「根」已深入肌肉層，或是穿出肌肉層，侵犯至附近器官、淋巴結，是侵犯型，為第二到三期。魏子鈞表示：此時如同「壁癌已侵蝕水泥，甚至已鋼筋裸露，無法只用刮除，必須將整個膀胱切除了。」
進行根除性膀胱切除的病人，可以先化療再開刀，術後再視病理報告，考慮是否做化療及免疫等輔助治療，可以降低復發及轉移風險。不過，膀胱癌的特色是多發性，就像蒲公英散飛出去後落地生根，會長很多顆，也容易復發。
魏子鈞說：「因為復發機率高，我們最擔心的不是復發，怕的是復發卻不知道。」如果復發的癌細胞還在表淺層，只要局部刮除和灌藥，可以繼續保留膀胱。若是未及時發現，癌細胞已侵犯至肌肉層，就得切除膀胱甚至已無法手術，所以治療後要密切追蹤。
轉移晚期膀胱癌 治療新法現生機
癌細胞侵犯到骨盆腔壁、遠端淋巴結，或是肝、肺、骨頭等轉移，是高惡性度，為第四期。此時無法開刀根除所有病灶，是以化療、免疫及標靶治療等為主。
臺大腫瘤醫學部主治醫師蔡育傑指出，過去漫長的幾十年，醫界對轉移或復發轉移的晚期膀胱癌病人只有化療一途，無法化療時就會陷入困境。2016年以後免疫治療躍上台面，為這群病人找到出路。
化療後再免疫 療效最大化
不過，目前復發轉移的晚期膀胱癌還是以化療為主。第一線先做化療，穩定時接著做「維持性免疫治療」，可降低化療毒性也讓療效最大化；或針對PD-L1高表現者直接使用免疫藥物也是治療選擇之一。
蔡育傑說，膀胱癌的治療方法愈來愈多，化療、免疫治療都無效者，第二線的治療還有標靶藥物可使用，轉移性晚期膀胱癌的病人中，約10%具有FGFR基因突變，使用特定標靶藥物，也有不錯的療效。
目前還有一種抗體藥物複合體（ADC）在進行臨床試驗，國外初步報告發現，此藥物對化療、免疫、標靶都無效的病人，效果非常好，台灣已進入第三期臨床試驗，也為膀胱癌的治療帶來新希望，病人千萬不要放棄。
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