好想搬離「戽斗星球」！矯正搭配正顎手術　成功扭轉少女人生

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戽斗原因是什麼？掌握治療關鍵才能告別月亮臉！葉映彤醫師進一步說明，戽斗在全世界的比例其實不高，但在東方人的比例卻高達3%左右，原因是基因遺傳所導致。既然是受到基因影響，那麼有戽斗的人，即使從小矯正，也只能矯正咬合，骨頭最後還是會長成它既有的樣子。
那怎樣才能真正改變戽斗？「需要牙齒矯正跟正顎手術雙管齊下，才會真正有效果。」正顎是指透過手術的方式將下顎骨調整到正確的位置；有些人因為中臉部發育不足，或是上顎寬度不夠，無法與下顎咬合上，這時就必須上下顎一起進行調整。
「有戽斗的小朋友，我比較不建議從小就戴矯正器，因為那樣很辛苦，他們往往一戴就長達七、八年。如果是我自己的小孩，我希望他開心成長，然後等到十八歲臉部骨骼成長穩定後，一次性搭配正顎手術矯正回來。」葉映彤醫師提出她的建議與觀點。
▲葉映彤醫師建議有戽斗的小朋友，可以待骨骼發育穩定後，再透過矯正搭配正顎，一次性改善。
不過，正顎手術通常須找專業口腔外科醫師或是整形醫師進行，葉映彤醫師表示，目前診所已提供患者可以一站式滿足需求，不必東奔西跑；院內同時有口腔外科醫師協同問診，讓矯正與正顎手術能更順利進行，共同擬定有效的矯正方案；此外，過去正顎手術搭配的牙齒矯正治療通常都是用固定式矯正裝置，也就是俗稱的大鋼牙，然而現在也可以選擇隱形牙套來達到理想的治療效果。對於有社交需求、重視治療期間牙齒的美觀性的患者來說，隱形牙套治療能大幅提高患者的接受度及滿意度。
▲葉映彤醫師呼籲戽斗患者，慎選專科醫師，才能真正擺脫戽斗人生。
最後葉映彤醫師也建議戽斗患者在選擇矯正醫生時，可選有衛福部部定資格的專科醫師，因為部定醫師通常已在醫院經過三、四年的專業訓練，且考試項目中一定有正顎手術的案例，較有保障。至於正顎手術醫師，最好先看過他過去的案例，是不是符合自己的美感。以他們診所來說，咬合的弧度跟術後臉部立體的呈現，都先用電腦3D模擬，讓患者可以很清楚術後是不是自己喜歡的樣子；若先天下巴比例不良，甚至可以一起做下巴截骨、墊下巴的手術，一舉數得。找對矯正方式，才能徹底甩開戽斗形象，讓戽斗留給戽斗星球上的動物們專屬吧！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58499
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