女性寧靜殺手「卵巢癌」：卵巢癌的症狀、篩檢和治療方式一次看

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根據國健署 104 ∼ 108 年癌症登記年報統計資料，早期卵巢癌平均 5 年存活率僅有 45％，晚期卵巢癌更不到 20％。更可怕的是，治療後有極高的機率會再次復發，也因此造就了高死亡率，可說是女性的「寧靜殺手」。
卵巢癌致命原因，與症狀無特異性有關
中山醫學大學附設醫院腫瘤內科主任吳銘芳指出，卵巢癌是一種很特別的癌症，並非卵巢本身組織細胞發生癌變，主要是來自輸卵管和子宮內膜的細胞掉落至卵巢後癌化所致。
台安醫院婦產科主治醫師蔡可欣表示，卵巢位於骨盆腔中，通常腫瘤需要大到10 公分以上，才能從腹部摸到；或因壓迫到腸胃，導致便秘、脹氣、腹痛、食慾不佳等問題就醫、檢查，才知道是罹癌，因此，絕不要輕忽任何腸胃症狀。
蔡可欣進一步說明，卵巢癌的症狀常與其他腸胃道疾病混淆，使得卵巢癌的防治至今仍十分困難，且不像子宮頸癌，已經知道是人類乳突病毒(HPV) 所造成的，實在是防不勝防。卵巢癌初期極難診斷，當腫瘤大到壓迫到腸子或膀胱時，會引起便秘或頻尿；如果壓迫到神經時，則會引起腰痛、腹痛、坐骨神經痛。
卵巢癌高風險族群、篩檢怎麼做
林口長庚醫院婦產部婦癌科醫師周宏學表示，目前卵巢癌並沒有可大量施行又有效的篩檢方式，雖然國外前瞻性研究顯示，篩檢對於防治卵巢癌的助益不大，但若是有家族病史的女性，或為高風險族群的女性，仍可以自我檢視，有沒有以下4 種明顯症狀。如果有，盡速到醫院找婦產科醫師做進一步檢查，有助於早期發現、早期接受治療。
卵巢癌的高風險族群包括：
- 初經過早、停經過晚
- 肥胖
- 乳癌病史
- 本身有子宮內膜異位症、多囊性卵巢症候群
- BRCA 基因突變者
- 家族遺傳病史
1.月經量過少或停經：當卵巢正常組織被癌細胞破壞時，會使患者月經量變少或是停止月經週期，造成患者身體虛弱、免疫力下降。
2.女性荷爾蒙紊亂：當雌激素過高導致的卵巢瘤，會出現月經失調、性早熟或停經後陰道流血的現象；而由雄性激素過多導致的卵巢癌，則會使女性出現男性化象徵。
3.下肢、外陰部的水腫：卵巢癌腫在骨盆腔生長增大至壓迫骨盆腔靜脈，或影響淋巴液循環，而導致下肢或外陰部的水腫。
4.莫名的消瘦：當腫瘤逐漸增大，產生腹水現象時，會物理性的壓迫患者的腸胃道，進而造成患者消化不良或胃口不佳；而癌細胞增生時，會大量消耗人體的養分，使患者消瘦無力、面瘦肌黃。
疑似卵巢癌，檢查一次了解
新竹馬偕醫院婦癌學科主任張幸治指出，目前臨床上若發現疑似卵巢癌症狀，通常會先內診，排除陰道、子宮頸疾病，通常會安排骨盆腔檢查、影像學檢查及血液檢查。
- 骨盆腔檢查：醫師以觸診（內診）方式檢查陰道、直腸或下腹部，以判斷腫瘤大小及軟硬程度等。
- 血液檢查：血液檢查則為抽血檢驗腫瘤指標CA-125數值，83%卵巢上皮癌患者有CA-125增高現象，不過CA-125數值超標不一定代表就是罹患卵巢癌，該數值並不能作為診斷的絕對指標。
- 影像學檢查：
- 陰道超音波：可近距離掃描子宮、卵巢腫瘤、子宮內膜厚度以及卵巢濾泡大小。
- 彩色杜卜勒超音波：可偵測腫瘤的血流阻力指數（RI），若指數偏低，罹患卵巢癌的比例偏高。
- 電腦斷層掃描：可用於確定腫瘤大小及範圍。
- 腸胃道X光攝影、胃鏡以及大腸鏡檢查：可觀察腸胃道是否受到壓迫造成腸阻塞，也可分辨是否為原發性卵巢癌還是其他癌症轉移至卵巢。
若為良性則完成手術，若為惡性腫瘤，則進一步進行卵巢癌分期手術。包含全子宮、兩側卵巢輸卵管、骨盆腔淋巴結、主動脈旁淋巴結、網膜等切除；骨盆腔、腹腔切片，以及其他肉眼可見可疑之處切除。
卵巢癌分期這樣看
周宏學強調，即使真的發現罹患卵巢癌也不要灰心喪志，越早發現越有可能保留子宮及生育能力；經過完整的手術治療後，也較不容易復發。卵巢癌的分期又可分為：
- 第一期： 癌細胞侷限於單側或雙側卵巢，分為1A、1B、1C。
- 1A：癌症只侷限於單側卵巢
- 1B：只侷限於雙側卵巢
- 1C： 癌症只侷限於雙側卵巢但已侵犯到包膜，或腫瘤破掉或腹水有癌細胞，而1C 中又可再細分為C1、C2 以及C3。C1 為腹腔或骨盆已經輕微轉移、C2 為手術前腫瘤已經破裂或腫瘤在卵巢表面，C3 則為腹水中已有癌細胞。
- 第二期： 腫瘤已侵犯至骨盆腔，癌症不僅侷限於單側或雙側卵巢，並已經侵犯到其他骨盆腔的組織。
- 2A：已經侵犯到子宮或輸卵管
- 2B：已經侵犯到其他骨盆腔組織
- 第三期： 癌細胞不再只侷限於單側或雙側卵巢，並已侵犯到腹腔內。
- 3A： 擴散到腹腔內的程度只有在顯微鏡下才可看出或只侵犯到後腹腔淋巴結。又分為A1 及A2，A1 僅後腹腔淋巴結轉移，A2腫瘤已侵襲腹腔。
- 3B：擴散到腹腔內的腫瘤不超過2 公分。
- 3C： 擴散到腹腔內的腫瘤已超過2 公分或有腹股溝淋巴結的轉移。
- 第四期： 癌細胞已擴散至腹腔及骨盆腔以外。
- 4A：肋膜積水轉移。
- 4B：轉移至肝、脾、肺、腹腔外器官。
卵巢癌的治療，包括手術治療、化學治療、標靶藥物治療及追蹤治療：
- 手術治療
卵巢癌的治療以手術為主，手術通常做子宮全切除、兩側卵巢及輸卵管切除、腸網膜切除以及骨盆腔及腹主動脈旁淋巴腺取樣摘除術，此手術方式稱為「卵巢癌減積手術」
- 化學治療
手術後的化學治療相當重要，化學藥物可以把殘存的癌細胞殺死或延長復發時間達到治療效果。若為第一期卵巢癌，可依照腫瘤細胞型態、大小及侵犯程度，全盤考量副作用風險以及治療好處後，可再評估是否接受術後化療。
第二、三及四期卵巢癌化療可作為減積手術前或後的輔助治療，以預防復發或讓腫瘤縮小，化療常用藥物組合，包括卡鉑（Carboplatin）、紫杉醇（Paclitaxel）、癌得星（Cyclophosphamide）。
目前第一線以紫杉醇合併卡鉑治療卵巢癌的效果最佳，可有效延長存活時間及減輕化學藥物治療所引起的副作用。對鉑金化療有反應，腫瘤有縮小者，可進一步依 BRCA、HRD 的檢測結果選擇「維持性標靶」治療處方。
此外，針對復發性卵巢癌患者近幾年也有很好的治療方法，使用血管新生抑制劑搭配化療，可讓病人有更好的預後並改善生活品質。根據臨床研究結果，相較於僅用化療，加上血管新生抑制劑後治療反應率近8 成。
- 標靶藥物治療
若化療預後不好的患者可在化療中加入標靶藥物，抑制腫瘤新生血管達到延長存活期或無疾病進展存活期。無論是一線治療、復發後治療或治療後的維持療法，目前都有合適的標靶藥物可用。研究發現，晚期卵巢癌患者以抗血管新生標靶搭配化療，可以延長疾病無惡化的時間，降低復發風險，對於第 4 期患者更有延長整體存活期的效果。
除上述治療方式外，近年精準治療也成新選擇，精準治療即是透過基因檢測辨別患者本身的基因是否突變，藉此給予合適的藥物治療。這樣的治療方式在許多癌症治療上被廣泛使用，也可幫助患者克服卵巢癌頻繁復發的問題。
- 追蹤治療
作完手術治療、化學治療或放射線治療後，仍須要定期回診。一般每3 個月應接受追蹤治療。包括詳細的病理學檢查、癌症指標血液的CA-125 的抽血檢查、骨盆腔及腹部的電腦斷層和核磁共振，若發現癌細胞，就要繼續治療。
諮詢專家:中山醫學大學附設醫院腫瘤內科主任吳銘芳、台安醫院婦產科主治醫師 蔡可欣、林口長庚醫院婦產部婦癌科醫師 周宏學、新竹馬偕醫院婦癌學科主任 張幸治
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 女性寧靜殺手「卵巢癌」：卵巢癌的症狀、篩檢和治療方式一次看