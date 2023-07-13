超甜蜜！《初戀》演員暢談自身戀情　泰國鮮肉男星：她讓我變更好

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描繪高中美好歲月的青春電影《My Precious初戀》，青澀的戀愛記憶可說是不能缺席的重要元素。尤其片中長相清秀、笑容甜美的資優生班長「小琳」，在班上相當受到男同學們喜愛，是眾人紛紛追求的真命天女，更成為大家「去上學」的動力。片中為了討小琳歡心，男生們各個成為情敵、秀出獨家「把妹絕招」！只見他們學魔術表演，只為博得關注；還有自認是酷帥型男的同學獻上一系列土味情話；或是在一票幼稚男生們中大秀知識，藉以突顯自己的成熟氣質；更還有費時製作手工小禮物，只為討她歡心。片中一連串的求愛小撇步，用心到讓觀眾留下深刻印象。
他們為愛使出渾身解數的模樣，也讓片中飾演「阿牧」的柴尼姆塔瓦特（Neo）回憶：「我在學生時代曾暗戀一個女生，如果單純只是同學，她是不會對我有興趣的，所以我就申請參加學生會，這樣在說話時，就能確保她一定會看到我，最後願望成真，她真的知道我是誰了！」此外，眾人也爆料塔納塞蘇里亞蓬柴坤（Euro）曾為心儀女生，每天游泳兩公里，就是為了讓體態看起來更好，讓他既害羞又尷尬的連忙喊「卡！」
由泰國超人氣新生代演員們共同演出的《My Precious初戀》，不只帶觀眾再次體會初戀的酸甜記憶，也讓演員們都重新回想起那段歲月。當回想起個人的初戀故事時，陳炳林（Ohm）率先分享：「我的初戀很甜蜜，會想去學校見她。那是發生在我小學時，但她四年級就轉學了，她知道我對她有意思，但我不知道她對我是不是也有同樣感覺。」在片中演出自信男同學「阿班」的瓦奇拉維讓維瓦（Chimon）也分享：「我們住同一區，我單戀她，後來她卻先跟我告白。她是我一直記得的初戀，那時會幫她修腳踏車、為她買點心，還不吃東西來存錢買禮物給她。」讓其他演員聽完起鬨：「有夠甜！」甚至連格拉帕格潘（Nanon）也讚道：「你很不簡單耶！」而Nanon則對初戀記憶感性透露：「我的初戀成就了更好的我，她讓我想變得更多才多藝、變得更好，她成為我做許多事情的動力。」更接著表示：「我是永遠不會忘記她的！」
這部被泰國觀眾譽為「不可錯過」的清新愛情電影《My Precious初戀》，即將在本週五（14日）於全台甜蜜獻映。本片劇情描述阿東（Nanon飾演）和其他男同學們，過著調皮搗蛋的幼稚高中生活，是學校跟老師眼中的麻煩搗蛋王。某天，阿東因為頑劣的惡作劇，讓怒氣沖天的老師一聲令下，要他把座位搬到模範生小琳（Film飾演）的前面，打算請小琳來好好「整治」他。起初，阿東跟小琳水火不容，不過一次意外插曲，卻悄然拉近兩人的距離，就此展開一段青澀的初戀故事。只不過這場女生比男生早熟的愛情，終將還是要面對現實的考驗…。欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團與Instagram專頁查詢。