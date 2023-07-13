第75屆艾美獎入圍名單！《繼承之戰》提名27項大贏家　3人搶視帝

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迷你影集或電視電影男主角類別，堪稱「電影咖」的死亡之組，入圍名單有「金牌特務」泰隆艾格頓、「X戰警快銀」伊凡彼得斯、「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫、「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦、《喬治與譚美》麥可夏儂、《怒嗆人生》史蒂芬元、《歡迎來到慾望舞團》庫梅爾南賈尼，一字排開星光熠熠。第75屆艾美獎台灣時間9月19日早上8點揭曉。
第75屆艾美獎入圍名單
戲劇類影集（Outstanding Drama Series）
《安道爾》（Andor）
《絕命律師》（Better Call Saul）
《王冠》（The Crown）
《龍族前傳》（House of the Dragon）
《最後生還者》（The Last of Us）
《繼承之戰》（Succession）
《白蓮花大飯店》（The White Lotus）
《黃蜂》（Yellowjackets）
戲劇類男主角
傑夫布里吉（Jeff Bridges），《亡命再劫》
布萊恩考克斯（Brian Cox），《繼承之戰》
基倫考克金（Kieran Culkin），《繼承之戰》
鮑勃奧登科克（Bob Odenkirk），《絕命律師》
佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal），《最後生還者》
傑瑞米史壯（Jeremy Strong），《繼承之戰》
戲劇類女主角
莎朗霍根（Sharon Horgan），《不良姊妹》
梅蘭妮林斯基（Melanie Lynskey），《黃蜂 》
伊莉莎白摩斯（Elizabeth Moss），《使女的故事》
貝拉拉姆齊（Bella Ramsey），《最後生還者》
凱莉羅素（Keri Russell），《頭號外交官》
莎拉史諾克（Sarah Snook），《繼承之戰》
戲劇類男配角
亞倫盧克（Alan Ruck），《繼承之戰》
亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgård），《繼承之戰》
F.莫瑞亞伯拉罕（F. Murray Abraham），《白蓮花大飯店》
馬修麥費狄恩（Matthew Macfayden），《繼承之戰》
麥可英普雷歐里（Michael Imperioli），《白蓮花大飯店》
尼古拉斯布朗（Nicholas Braun），《繼承之戰》
席歐詹姆斯（Theo James），《白蓮花大飯店》
威爾沙比（Will Sharpe），《白蓮花大飯店》
戲劇類女配角
奧布瑞普拉札（Aubrey Plaza），《白蓮花大飯店》
伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki），《王冠》
珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge），《白蓮花大飯店》
J史密斯卡梅倫（J. Smith Cameron），《繼承之戰》
梅根費伊（Meghan Fahy），《白蓮花大飯店》
瑞雅希洪（Rhea Seehorn），《絕命律師》
莎賓娜因帕恰托蕾（Sabrina Impacciatore），《白蓮花大飯店》
西蒙娜塔巴斯哥（Simon Tabasco），《白蓮花大飯店》
喜劇類影集（Outstanding Comedy Series）
《小學風雲》（Abbott Elementary）
《殺手進城》（Barry）
《大熊餐廳》（The Bear）
《陪審團》（Jury Duty）
《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）
《破案三人行》（Only Murders in the Building）
《泰德拉索：錯棚教練趣事多》（Ted Lasso）
《星期三》（Wednesday）
喜劇類男主角
比爾哈德爾（Bill Hader），《殺手進城》
傑森席格爾（Jason Segel），《誠實診療室》
馬丁蕭（Martin Short），《破案三人行》
傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis），《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
傑瑞米艾倫懷特（Jeremey Allen White），《大熊餐廳》
喜劇類女主角
克莉絲汀艾波蓋特（Christina Applegate），《死生之交》
瑞秋布羅斯納漢（Rache Brosnahan），《漫才梅索太太》
昆塔布倫森（Quinta Brunson），《小學風雲》
娜塔莎李歐納（Natasha Lyonne），《撲克臉》
珍娜奧特嘉（Jenny Ortega），《星期三》
喜劇類男配角
安東尼卡瑞根（Anthony Carrigan），《殺手進城》
布雷特戈德斯坦（Brett Goldstein），《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
艾邦摩斯貝克許（Bon Moss-Bachrach），《大熊餐廳》
亨利溫克勒（Henry Winkler），《殺手進城》
詹姆斯馬斯登（James Marsden），《陪審團》
菲爾鄧斯特（Phil Dunster），《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
泰勒詹姆斯威廉斯（Tyler James Williams），《小學風雲》
喜劇類女配角
艾利克斯布斯汀（Alex Borstein），《漫才梅索太太》
阿尤艾德維利（Ayo Edebiri），《大熊餐廳》
漢娜愛賓德（Hannah Einbinedr），《天后與草莓》
賈奈兒詹姆斯（Janelle James），《小學風雲》
潔西卡威廉斯（Jessica Williams），《誠實診療室》
茱諾坦普（Juno Temple），《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
雪莉李勞夫（Sheryl Lee Ralph），《小學風雲》
傑出迷你影集（Outstanding Limited Series）
《怒嗆人生》（Beef）
《食人魔達默 怪物：傑夫瑞達默的故事》（Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story）
《黛西瓊斯與六人組》（Daisy Jones & The Six）
《單身爸爸手記》（Fleishman Is in Trouble）
《歐比王》（Obi-Wan Kenobi）
迷你影集或電視電影男主角
泰隆艾格頓（Taron Egerton），《黑鳥》
庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani），《歡迎來到慾望舞團》
伊凡彼得斯（Evan Peters），《食人魔達默 怪物：傑夫瑞達默的故事》
丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），《怪人：阿爾楊科維克的故事》
麥可夏儂（Michael Shannon），《喬治與譚美》
賽巴斯汀史坦（Sabastian Stan）， 《潘與湯米》
史蒂芬元（Steven Yeun），《怒嗆人生》
迷你影集或電視電影女主角
麗茲凱普蘭（Lizzy Caplan），《單身爸爸手記》
潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain），《喬治與譚美》
多米妮可斐許巴克（Dominique Fishback）， 《嗡嗡作響》
凱瑟琳哈恩（Kathryn Hann），《最美麗的小事》
芮莉克亞芙（Riley Keough），《黛西瓊斯與六人組》
黃艾莉（Ali Wong），《怒嗆人生》
迷你影集或電視電影男配角
傑西普萊蒙（Jesse Plemons），《小鎮主婦的愛與死》
約瑟夫李（Joseph Lee），《怒嗆人生》
莫瑞巴特利特（Murray Bartlett），《歡迎來到慾望舞團》
保羅華特豪澤（Paul Walter Hauser），《黑鳥》
雷李奧塔（Ray Liotta），《黑鳥》
李察詹金斯（Richard Jenkins），《食人魔達默 怪物：傑夫瑞達默的故事》
英馬齊諾（Young Mazino），《怒嗆人生》
迷你影集或電視電影女配角
娜萊吉阿什福特（Annaleigh Ashford），《歡迎來到慾望舞團》
卡蜜拉莫羅尼（Camila Morrone），《黛西瓊斯與六人組》
克萊兒丹妮絲（Claire Danes），《單身爸爸手記》
茱莉葉露易絲（Juliette Lewis），《歡迎來到慾望舞團》
瑪莉亞貝羅（Maria Bello），《怒嗆人生》
瑪莉特威佛（Merrit Weber），《最美麗的小事》
奈西娜許（Niecy Nash-Betts），《食人魔達默 怪物：傑夫瑞達默的故事》