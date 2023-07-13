黃健瑋捲入2起性侵案自認沒違法！吹哨者無奈：等不到一句道歉
熱播《人選之人──造浪者》演員黃健瑋深陷性騷擾疑雲，繼一名化名Mia的女網友踢爆他趁機性交後，又有L先生指控他下藥性侵人妻，允諾賠償300萬元卻找黑道逼和解，重創黃健瑋的形象，黃今（13）日凌晨發文澄清，與該女是真心交往，當初擔心家人受威脅才簽下和解書，Mia則不滿黃健瑋冷處理方式，呼籲他正面回應，「你要繼續否認曾經做過的每件事嗎？還是全部凹成交往對象呢」？
記者江芷稜、羅凌筠/台北報導
網友Mia指控黃健瑋在2006年拍攝《贖金》時趁機性交，黃健瑋則發聲明表示過往情史豐富，但絕無違法行為，太太蔡亘晏也力挺另一半，相信他沒有做錯事。Mia昨（12）日再度發文要求黃健瑋正視自己帶給別人的傷害，並回應她的問題，「我的事件你否認，下藥已婚女子的事件你也否認，你要繼續否認曾經做過的每件事嗎？還是全部凹成『交往對象』呢」？
Mia分析，由於性侵罪刑與性騷擾罪刑差異甚大，性侵追訴期20年，最高可處10年有期徒刑；性騷擾屬告訴乃論，追訴期僅有6個月，給觀眾的社會觀感也不同，所以性騷擾加害者選擇道歉，換來改頭換面的人生，性侵加害者不認錯的比例偏高，因為認了可能要坐牢，當然不認。
她感嘆，對某些人而言，道歉或抵死不認是策略與工具，對自己比較有利，發現性侵追溯期是20年時，「我知道我不可能等到一句道歉了」，坦言對黃健瑋已經沒有期待，無論自己寫什麼，都得不到正面回應，「但我還是手賤想寫，我看不起沒有擔當的人」。對此，黃健瑋經紀人回應：「此事已經發過聲明」，不願多做解釋。
※【NOWnews 今日新聞
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