警覺性與逃生能力下降　60歲以上長者葬身火窟風險大增

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全國火災事故 60歲以上死亡人數佔比逾5成行政院主計總處數據顯示，目前台灣65歲以上高齡者獨居達56.9萬戶，佔高齡者20.1％。根據統計，今年1至5月，全國火災事故超過9,800件，且起火建築物類別當中，住宅火警死亡率超過6成。在內政部消防署110年度全國火災統計分析也發現，60歲以上的死亡人數佔比更超過5成。
許書華醫師指出，獨居高佔比不僅顯示長者發生意外的風險較高，而且長者因認知功能退化，對於火災的反應及判斷能力較遲緩而造成避難時間延遲，再加上行動能力較為緩慢，需要更長的避難時間。
▲▼家醫科醫師許書華（中）表示，長者的認知與行動能力會隨著時間退化，嗅覺、觸覺、聽覺、視覺都受到影響下，凸顯長者的安全居住議題的重要性。
長者待在室內的時間非常長，對於環境中的汙染物也較敏感。當空氣中二氧化碳的濃度過高時，不但容易造成精神不濟、頭痛、頭暈、嗜睡等不適症狀，對於呼吸道病毒等感染風險也會增加，因此二氧化碳正是「空氣品質」重要指標之一。
8旬嬤疏忽鍋爐乾燒 聽不到警報險遭祝融屏東義消婦女分隊分隊長鄭碧漪分享，80多歲的年邁母親獨居，某日母親因煮食不慎，而導致鍋爐乾燒、濃煙引發住警器狂響！但母親因聽力退化並未察覺，直至鄰人提醒才趕緊處理。隨著台灣邁入超高齡社會，類似事件在生活周遭不斷上演。鄭碧漪為母親安裝智慧偵測系統，得以藉由空氣品質環境偵測器、毫米波雷達感測器以及連動式住宅用警報器的自動通報，提升家中安全性。
物聯網科技守護弱勢群體及高齡者生活環境對於即將邁入超高齡社會的台灣，透過智慧科技的輔佐應用，有助於維持安全的居家環境，並且能做到意外事故發生時即時通報，提升家中長者的日常生活及安全保障。
有鑑於此，英飛凌攜手合作夥伴飛鳥車電，首度與臺灣守護者聯盟社會公益協會（簡稱「守護者聯盟」）合作，加入「愛在安居」社會公益專案，贈予100組環境偵測器、200組毫米波雷達感測器、周邊配備及建置費用，守護長者及弱勢族群居家安全。首批智慧偵測設備將安裝於新北市八里區的樂山教養院，並由守護者聯盟建議並協助安裝於更多適配的弱勢族群居所。
▲臺灣守護者聯盟社會公益協會理事長余子廉操作CO2環境偵測器與毫米波雷達的模擬情境。
智慧偵測系統「60GHz毫米波雷達感測器」能夠進行精確的微動檢測，即時偵測人物的存在及變動，可應用於離床或是存在異常偵測，有效協助家屬或是管理單位掌握長者狀況，降低憾事發生的機會；環境偵測器則內建「PAS二氧化碳感測器」，可持續準確地監測二氧化碳濃度。
兩款裝置包含微控制器及無線連網技術，能將偵測到的數據即時傳輸到雲端，透過與雲端物聯網科技的結合，使用者透過手機App即可遠端查詢該場域之狀態。兩種偵測器同時運作還能發揮加乘效果，例如在廚房發生火災事件的場景中，環境偵測器可以先藉由指數異常偵測到火災發生，雷達感測器則能夠偵測事件現場是否有人員、寵物的存在，並將數據即時上傳至守護者聯盟的AIoT自動通報平台，讓消防及救護單位能夠提供更快速的救援及更適當的資源配置。
英飛凌台灣總經理陳恬純表示，能源轉型是目前多國面臨的挑戰，而層出不窮的公安事件也凸顯老舊住宅安全問題與需求。秉持著讓社區變得更美好的願景，本次捐贈公益活動透過感測及物聯網技術所建置的AioT 系統，一同改善弱勢群體及長者的居所安全，打造更便利、更安全的生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58514
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