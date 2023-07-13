快訊／大道熱炒店宣布無限期停業！向北科學生道歉　完整聲明曝光

警覺性與逃生能力下降　60歲以上長者葬身火窟風險大增

警覺性與逃生能力下降　60歲以上長者葬身火窟風險大增
警覺性與逃生能力下降　60歲以上長者葬身火窟風險大增

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】2025年台灣將邁入超高齡社會，65歲以上人口占總人口比率將達到20%，內政部消防署110年度全國火災統計分析也發現，死亡人數中以60歲以上長者佔比超過5成。家醫科醫師許書華表示，長者的認知與行動能力會隨著時間退化，嗅覺、觸覺、聽覺、視覺都受到影響下，對於緊急狀況發生的感知與避難時間都會更長，更加凸顯長者的安全居住議題的重要性。

我是廣告 請繼續往下閱讀

全國火災事故　60歲以上死亡人數佔比逾5成

行政院主計總處數據顯示，目前台灣65歲以上高齡者獨居達56.9萬戶，佔高齡者20.1％。根據統計，今年1至5月，全國火災事故超過9,800件，且起火建築物類別當中，住宅火警死亡率超過6成。在內政部消防署110年度全國火災統計分析也發現，60歲以上的死亡人數佔比更超過5成。

許書華醫師指出，獨居高佔比不僅顯示長者發生意外的風險較高，而且長者因認知功能退化，對於火災的反應及判斷能力較遲緩而造成避難時間延遲，再加上行動能力較為緩慢，需要更長的避難時間。

▲▼家醫科醫師許書華（中）表示，長者的認知與行動能力會隨著時間退化，嗅覺、觸覺、聽覺、視覺都受到影響下，凸顯長者的安全居住議題的重要性。

長者待在室內的時間非常長，對於環境中的汙染物也較敏感。當空氣中二氧化碳的濃度過高時，不但容易造成精神不濟、頭痛、頭暈、嗜睡等不適症狀，對於呼吸道病毒等感染風險也會增加，因此二氧化碳正是「空氣品質」重要指標之一。

8旬嬤疏忽鍋爐乾燒　聽不到警報險遭祝融

屏東義消婦女分隊分隊長鄭碧漪分享，80多歲的年邁母親獨居，某日母親因煮食不慎，而導致鍋爐乾燒、濃煙引發住警器狂響！但母親因聽力退化並未察覺，直至鄰人提醒才趕緊處理。隨著台灣邁入超高齡社會，類似事件在生活周遭不斷上演。鄭碧漪為母親安裝智慧偵測系統，得以藉由空氣品質環境偵測器、毫米波雷達感測器以及連動式住宅用警報器的自動通報，提升家中安全性。

物聯網科技守護弱勢群體及高齡者生活環境

對於即將邁入超高齡社會的台灣，透過智慧科技的輔佐應用，有助於維持安全的居家環境，並且能做到意外事故發生時即時通報，提升家中長者的日常生活及安全保障。

有鑑於此，英飛凌攜手合作夥伴飛鳥車電，首度與臺灣守護者聯盟社會公益協會（簡稱「守護者聯盟」）合作，加入「愛在安居」社會公益專案，贈予100組環境偵測器、200組毫米波雷達感測器、周邊配備及建置費用，守護長者及弱勢族群居家安全。首批智慧偵測設備將安裝於新北市八里區的樂山教養院，並由守護者聯盟建議並協助安裝於更多適配的弱勢族群居所。

▲臺灣守護者聯盟社會公益協會理事長余子廉操作CO2環境偵測器與毫米波雷達的模擬情境。

智慧偵測系統「60GHz毫米波雷達感測器」能夠進行精確的微動檢測，即時偵測人物的存在及變動，可應用於離床或是存在異常偵測，有效協助家屬或是管理單位掌握長者狀況，降低憾事發生的機會；環境偵測器則內建「PAS二氧化碳感測器」，可持續準確地監測二氧化碳濃度。

兩款裝置包含微控制器及無線連網技術，能將偵測到的數據即時傳輸到雲端，透過與雲端物聯網科技的結合，使用者透過手機App即可遠端查詢該場域之狀態。兩種偵測器同時運作還能發揮加乘效果，例如在廚房發生火災事件的場景中，環境偵測器可以先藉由指數異常偵測到火災發生，雷達感測器則能夠偵測事件現場是否有人員、寵物的存在，並將數據即時上傳至守護者聯盟的AIoT自動通報平台，讓消防及救護單位能夠提供更快速的救援及更適當的資源配置。

英飛凌台灣總經理陳恬純表示，能源轉型是目前多國面臨的挑戰，而層出不窮的公安事件也凸顯老舊住宅安全問題與需求。秉持著讓社區變得更美好的願景，本次捐贈公益活動透過感測及物聯網技術所建置的AioT 系統，一同改善弱勢群體及長者的居所安全，打造更便利、更安全的生活。






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58514

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

女性寧靜殺手「卵巢癌」：卵巢癌的症狀、篩檢和治療方式一次看

好想搬離「戽斗星球」！矯正搭配正顎手術　成功扭轉少女人生

沒有吃火龍果卻解出粉紅尿？！小心是膀胱癌拉警報！

腦膜炎雙球菌疾病24小時內恐惡化死亡！　「這族群」發生率最高如何預防？

我是廣告 請繼續往下閱讀