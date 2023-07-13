GINO現身警局「我檢舉我自己」 懺悔：做了不好的示範
GINO日前曬愛車保時捷GT4，卻被抓包違規停在人行道上，GINO昨（12）日現身松山區派出所檢舉自己，懺悔：「前兩天的po文，引起很多罵聲，起因是我車子完工後直接在車廠門口拍照，完全沒有意識到那個是人行道，但沒有理由，不對就是不對！身為公眾人物卻做了不好的示範，心裡很過意不去。」
記者羅凌筠/綜合報導
GINO當時被網友攻擊「罰款呢？只是道歉呵呵」，他覺得很有道理，「誰說做錯事一定要別人檢舉才能夠受到懲罰，我也可以檢舉我自己，因為我的確是做錯了，下午在經紀人的陪同來到警察局，一開始講完來由，警察先生錯愕了一下，但隨即教導我們怎麼檢舉自己的方式，希望藉由我這次的錯誤，讓更多人知道人行道上面是不能臨停，店家門口也不行。」
GINO前往派出所實際說明後，才知道原來自己是不能檢舉自己，所以最後是經紀人代當檢舉人，GINO也感謝網友教訓，「謝謝你們，罵得好，我以後會更小心的，理該受罰。」網友紛紛留言「是個狠人，給個讚」、「認錯和勇於面對自己好像很簡單，但要跨出那一步而做到，其實不容易的，不為他人，為對自己的心，佩服，愛你」、「了不起負責」。