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半導體女王／蘇姿丰的崛起之路　深受父母「居安思危」身教影響

▲超微（AMD）執行長蘇姿丰堪稱「半導體女王」，其實她也是鋼琴好手，父親蘇春槐教導她，順境時要居安思危，勇於接受挑戰。（圖／擷取自超微官網）
▲超微（AMD）執行長蘇姿丰堪稱「半導體女王」，其實她也是鋼琴好手，父親蘇春槐教導她，順境時要居安思危，勇於接受挑戰。（圖／擷取自超微官網）

記者許家禎／台北報導

台裔華人企業家、超微（AMD）執行長蘇姿丰將於下周抵台，預計17日出席陽明交大頒授名譽博士學位典禮，預料將再度掀起一陣AI旋風。這位有著「半導體女王」稱號的蘇姿丰來自台南，她的父親蘇春槐、母親羅淑雅也在美僑界擁有影響力，蘇春槐現任為紐約台灣會館理事長，談及蘇姿丰的教育，他說從小就教女兒學習怎麼跌倒、怎麼爬起來，且要在順境時居安思危，勇於接受挑戰。

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超微執行長蘇姿丰出身台灣，1969年出生在台南，她的父親蘇春槐、母親羅淑雅早年遠赴海外白手起家，蘇姿丰則由祖母帶到3歲大時才隨父母移居美國。據了解，蘇姿丰從小就十分好奇好動，三不五時就拆解哥哥的玩具，想看看機械如何運作。

到了中小學時期，蘇姿丰數學成績非常優秀，她還曾在高中時多次參加數學夏令營，甚至將學習到的內容都寫成論文，期間曾榮獲西屋科學獎。17歲的她也以優秀的成績進入麻省理工學院（MIT）就讀，取得電機工程學士、碩士與博士學位。

但蘇姿丰可不是一般人刻板印象的書呆子，小時候的她被父母要求練鋼琴，練著練著就這樣練出興趣、熱愛音樂，常常利用下課後的零碎時間練習鋼琴，甚至一度有意報考全球最好的茱莉亞音樂學院。另外，她也曾當上學生會長，在學生團體中活躍。

之後蘇姿丰陸續進入德州儀器（TI）與IBM任職，她在IBM期間，發明以銅取代鋁連接電腦晶片的新方法，使半導體效能提高20%。並在2012年轉任超微擔任資深副總裁，於2014年10月升任總裁兼執行長至今。

蘇姿丰上任AMD執行長，為該公司第一位女性執行長，也是首位成為美國半導體大廠CEO的華人女性，在以男性為主導的半導體產業當中，實屬難能可貴。而在一次《紐約時報》專訪時，她將自己的成就歸功於父母。

蘇姿丰的父親蘇春槐先後取得台師大、清華大學數學學士、數理統計碩士學位，之後更以全額獎學金進入哥倫比亞大學主修數理統計，拿到博士學位，創立「全球台灣研究中心」，現為紐約台灣會館理事長，是美國僑界重要領袖。

蘇姿丰的母親羅淑雅自台南女中畢業，之後曾到紐約市大學進修會計統計管理，並擔任過逢甲大學校友會董事長，早年與丈夫共同創立Engross公司並身兼總經理，同樣也是優秀經理人，為人謙遜有禮、熱心公益，於2021年過世，她過世後由家人代為捐出100萬元給母校台南女中。

值得一提的是，蘇姿丰與父母親於2018年同獲台南市卓越市民，一家三人同時獲獎寫下一則佳話。而談起蘇姿丰的養成之路，她的父母親蘇春槐、羅淑雅扮演重要角色，由兩人胼手胝足、在美打拚忙碌工作之餘也關心公眾事物的態度可見一斑，親自身教「樂於探索並勇於挑戰自己」。

蘇春槐多次分享如何教育孩子，他認為不需要為孩子設限，也不用因為性別或是前途發展去限縮孩子們探索的權利，反而要鼓勵他們多方探索找到自己的興趣。他告訴孩子們不要害怕學習新的東西，失敗也沒關係，學習怎麼跌倒、怎麼爬起來，如此一來不斷累積經驗之下，等時機到了機會就會敲門。

因此，當2012年蘇姿丰被挖角到超微時，即便當時超微一度負債超過20億美元，破產傳聞甚囂塵上，但蘇春槐認為「這是妳立功的機會。」他引用猶太聖典《塔木德經》強調居安思危，要勇於接受挑戰、超越自我，不要跟別人比，超越自己才是真正優秀，認為智者在順境時就開始做準備，當逆境來了，就能應付自如。


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